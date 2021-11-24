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迎感恩節 雷根機場安檢排長龍 華府3機場維持口罩令

記者張筠／華盛頓報導
數據顯示，今年逾7萬6000大華府民眾將搭機出行，比2020年增加了80%。（記者張筠／攝影）
數據顯示，今年逾7萬6000大華府民眾將搭機出行，比2020年增加了80%。（記者張筠／攝影）

華府機場近日迎來感恩節出行人潮，華府雷根國家機場(Reagan National Airport)兩周前剛啟動新安檢通道，多數旅客仍在適應變化，本周旅行人數增多，雷根機場出現人龍；機場官員提醒，雖然華府已撤銷室內口罩令，但三地機場仍要求全程戴口罩。

雷根機場兩周前啟動新安檢通道，目的是為分流旅客並保證防疫安全，但多數人首次體驗新安檢流程，仍處於適應階段，所以還是出現大排長龍情形；雷根機場發言人表示，接機的最佳地點為行李提取區(baggage claim)，空間足夠，不影響他人出入。

華府現已撤銷室內口罩令，但機場官員表示，雷根國家機場、杜勒斯國際機場(IAD)、巴爾的摩華盛頓機場(BWI)仍要求戴口罩，多數航空公司也執行強制口罩令。

聯邦運輸安全管理局(TSA)預計，雷根機場和杜勒斯機場今年的客流量與2019年感恩節相當，而巴爾的摩華盛頓機場預計最繁忙，該機場發言人丁恩(Jonathan Dean)表示，客流量很可能創近兩年來的紀錄，24日當天從大華府出發的客流量將破3萬1000人。

數據顯示，今年逾7萬6000大華府民眾將搭機出行，比2020年增加了80%，比2019年少25%。

根據美國汽車協會(AAA)最新調查，僅14%民眾認為感恩節出行存在嚴重的(significant)新冠感染風險，去年為48%；此外今年多數人並未因物價和油價上漲而取消出行計畫。

AAA根據出行人數預測感恩節長假出行狀況，最容易時段包括24日(周三)晚9時以後、25日感恩節當天上午11時之前、26日(周五)上午11時之前、27日和28日的中午12時以前；最困難時段包括24日中午12時至晚8時、25日感恩節當天中午12時至下午3時、26日下午1時至4時、27日下午2時至晚7時、28日下午1時至晚7時。

機場 華府 口罩

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