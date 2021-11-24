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維州勞登郡警長 質疑公校總監干預校園性侵案審查

記者張筠／維州報導

維州勞登郡(Loudoun)公校性侵案備受關注，還有家長因此請願要公校教育總監齊格勒(Scott Ziegler)下台，而近日勞登郡警長與齊格勒的通信內容表明，齊格勒早知公校發生性侵案，與先前公校教委所發的聲明不一致，齊格勒信譽受到質疑，警長也懷疑齊格勒干預勞登郡公校的獨立審查，齊格勒對此不予置評。

今年5月勞登郡Stone Bridge高中一名14歲青少年性侵女同學，隨後該少年被證實施暴但未面臨任何指控或判刑，還被允許轉學到Broad Run高中，但該少年10月又在新高中攻擊其他人，此事引社區關注，許多家長不滿齊格勒等官員的處理態度及方式，要求他們下台。

勞登郡警長查普曼(Michael Chapman)與齊格勒的通信內容近日公開，齊格勒本月稍早先致信查普曼，建議其辦公室將Stone Bridge高中性侵案被告少年的判決結果，告知勞登郡公校，但勞登郡公校卻未收到關於此案的任何結果。

查普曼回信時否認了齊格勒的說法，他表示，齊格勒「清楚(unmistakably)知道此案施暴者的罪行」，並表示齊格勒在案發當天就親自向公校委員會報告了此事，「雖然公校教委在公開聲明中否認公校官員獲悉此案，但你(齊格勒)在性侵案發當天就知道，且還向教委發送電郵，這都直接推翻了你與公校教委先前的說法。」

查普曼也表示，勞登郡公校在知曉施暴少年「犯罪嚴重性」的情況下，仍允許他轉學，導致另一個群體受到威脅、又一名學生被侵犯。

查普曼不僅在信中否認了齊格勒的說法，更質疑勞登郡公校的獨立審查機制，「我懷疑此類審查仍是在你(齊格勒)的指導下進行」，查普曼表示，他認為最客觀合理的審查應該由檢察長監督。

公校 性侵 教育總監

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