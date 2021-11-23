12/4華府書友會 談「中國陶瓷之美」
華府書友會聯合聖地牙哥作家協會、北卡書友會舉辦的「美麗心世界」系列講座，將於美東時間12月4日(周六)下午1時，邀請史密森尼國家亞洲藝術博物舘導覽員范儒，透過Zoom網路講座談「中國陶瓷之美」，溯源中國陶瓷發展，帶領聽眾欣賞亞洲藝術博物館收藏。
講座免費，但歡迎透過加入華府書友會會員贊助，會員申請需將中英文名字、電郵地址或電話號碼傳至[email protected]，每年會費20元，支票付款抬頭寫WCLS，寄到11805 Winterset Terrace, Potomac, MD 20854；PayPal付費傳到[email protected]，並勾選family and friends；其他詳情可見書友會網站：http://wcls2020.com。
講座連結：https://bit.ly/3l1Arz4，會議ID：927 3264 9559，會議Passcode：123；如有疑問可電華府書友會會長楊慶偉：607-379-4208，或聖地亞哥作家協會會長朱立立：619-795-0775。
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