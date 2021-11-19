節日旅行旺季 雷根機場車位恐不足

疫情後民眾對大眾交通工具的態度有所改變，因此自駕人數增多，機場停車位需求增長明顯。（記者張筠 ╱攝影）

感恩節出行旺季臨近，華府 雷根國家機場 (Reagan National Airport)官員表示，鑑於今年旅行人數多，以及部分大眾交通工具行程更動，感恩節假期機場停車位恐短缺，建議民眾提前安排出行計畫或預訂車位，確保機場秩序及行程順利。

華府雷根機場發言人索爾(Christina Saull)表示，退伍軍人節(Veterans Day)周末大華府湧入大量旅客，機場停車位幾乎全滿，「從往年經驗看，感恩節的旅客數量更龐大，屆時機場恐停車位不足。」

索爾建議有出行計畫的民眾搭乘地鐵 、計程車或共乘到機場，若要駕車且計畫停車，建議提前訂車位，避免耽誤旅行計畫，詳情可見機場官網https://bit.ly/3wXG45Y。

索爾表示，民眾也可嘗試雷根機場附近的停車場所，例如水晶市(Crystal City)的停車場，然後搭乘接駁交通工具前往機場。

索爾說，往年雷根機場沒有停車位不足的問題，但今年因疫苗接種人數增加，民眾出行熱情高漲，加上大華府部分交通工具的時間表在疫情後更動，或正在維修，所以今年情況特殊。

疫情後民眾對大眾交通工具的態度也有改變，索爾表示，出於安全健康考慮，選擇計程車或共享乘車的民眾減少，自駕人數增加，機場停車位需求明顯提升，此外由於華府地鐵上月發生脫軌事故，近期維修導致等待時間較長，許多乘客也因此轉而選擇自駕。

大華府機場官員表示，杜勒斯國際機場(IAD)目前沒有停車位不足的問題，巴爾的摩華盛頓機場(BWI)在退伍軍人節時也沒有停車位緊缺，但BWI官員提醒民眾節假日旅遊旺季期間，機場接駁車的等待時間將增加。