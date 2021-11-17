我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

維州18個圖書館 年底前提供免費居家新冠快篩包

記者羅曉媛／維州報導

維州衛生廳16日表示，正與全州18個圖書館合作，為居民提供免費的新冠病毒在家快篩包，此項目將試點運作到12月31日，旨在加強各地的新冠檢測，尤其是偏遠地區、資源匱乏地區，以及貧困人口聚居區，民眾可到參與該試點項目的圖書館免費領取快篩包。

州衛生廳負責人口衛生健康事務的副廳長羅瑞‧佛蘭諾(Laurie Forlano)說，很高興能與公立圖書館合作，為社區居民提供做新冠檢測的便利選項，檢測目前仍是控制新冠病毒傳播的重要方式之一，尤其在假日季來臨後，人們聚會變多。

她表示，指定圖書館提供的亞培(Abbott)的BinaxNow家庭式新冠自行篩檢病毒包，採取的是快速抗原檢測法，使用方法簡單，可在家觀看網路說明，並在15分鐘後得知檢測結果。

該快篩包使用電子平台「eMed」，民眾需使用手機或電腦創建eMed帳號，以便進入線上檢測系統，整個過程將由一名線上助手提供幫助，eMed也將把檢測結果直接發送到維州衛生廳。

州衛生廳表示，未來預計將有更多圖書館加入該項目，目前參與的圖書館包括亞歷山卓市公立圖書館、中維州地區圖書館、華盛頓郡公立圖書館等18家。

具體領取流程可見各圖書館官網，州衛生廳建議領取快篩包之後的兩周內完成檢測，以免過期，查詢圖書館：https://bit.ly/2YQKAXg。

圖書館 檢測 維州

上一則

婚禮變葬禮 芝加哥未接種情侶染疫雙亡

下一則

單周新高 芝加哥華埠竊盜搶劫案1周23宗

延伸閱讀

52vs.48 維州眾議會 共和黨成多數席勝算大

52vs.48 維州眾議會 共和黨成多數席勝算大
日落公園圖書館改造可負擔房完工 接受40個單位住戶申請

日落公園圖書館改造可負擔房完工 接受40個單位住戶申請
維州百名兒童 錯打減量的成人疫苗 保護力恐不足

維州百名兒童 錯打減量的成人疫苗 保護力恐不足
獲2500萬元經費 小頸圖書館整修

獲2500萬元經費 小頸圖書館整修
維州共和黨大勝 麥考利夫認輸 選出首位非裔女副州長、西語裔檢察長

維州共和黨大勝 麥考利夫認輸 選出首位非裔女副州長、西語裔檢察長

熱門新聞

許多朋友、民眾，在鄭少雄遭槍殺地點獻花致意。(特派員黃惠玲／攝影)

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

2021-11-12 13:12

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

2021-11-11 15:30
周玉慧日前涉嫌殺害一雙兒女，當地檢方12日公布兩名死者因窒息而亡，裁定這起案件為謀殺案。(桑莫賽郡警方提供)

新州華母涉殺子女案死因結果出爐：兩幼兒窒息而亡

2021-11-12 14:38
原本準備感恩節後的蘇瑞茲(左)與女友弗蘭科，上個月相繼染疫過世。(youtube截圖)

婚禮變葬禮 芝城情侶染疫雙亡

2021-11-16 10:56
芝大鼓勵學生、教職員，多多利用緊急通報設備(圖右前方白色柱子)。(特派員黃惠玲／攝影)

芝大又現持槍搶匪 1職員校園研究中心前遇劫

2021-11-12 11:19
新澤西州的跨性別少女珍．諾里在性別重置的過程中，得到家人無條件的支持，亞馬遜將她的故事拍成紀錄片「Always Jane」並在Prime Video上播放。(Getty Images)

「誤住男性軀殼」的跨性別少女 亞馬遜拍成紀錄片

2021-11-16 14:40

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡