維州18個圖書館 年底前提供免費居家新冠快篩包

維州 衛生廳16日表示，正與全州18個圖書館 合作，為居民提供免費的新冠病毒在家快篩包，此項目將試點運作到12月31日，旨在加強各地的新冠檢測 ，尤其是偏遠地區、資源匱乏地區，以及貧困人口聚居區，民眾可到參與該試點項目的圖書館免費領取快篩包。

州衛生廳負責人口衛生健康事務的副廳長羅瑞‧佛蘭諾(Laurie Forlano)說，很高興能與公立圖書館合作，為社區居民提供做新冠檢測的便利選項，檢測目前仍是控制新冠病毒傳播的重要方式之一，尤其在假日季來臨後，人們聚會變多。

她表示，指定圖書館提供的亞培(Abbott)的BinaxNow家庭式新冠自行篩檢病毒包，採取的是快速抗原檢測法，使用方法簡單，可在家觀看網路說明，並在15分鐘後得知檢測結果。

該快篩包使用電子平台「eMed」，民眾需使用手機或電腦創建eMed帳號，以便進入線上檢測系統，整個過程將由一名線上助手提供幫助，eMed也將把檢測結果直接發送到維州衛生廳。

州衛生廳表示，未來預計將有更多圖書館加入該項目，目前參與的圖書館包括亞歷山卓市公立圖書館、中維州地區圖書館、華盛頓郡公立圖書館等18家。

具體領取流程可見各圖書館官網，州衛生廳建議領取快篩包之後的兩周內完成檢測，以免過期，查詢圖書館：https://bit.ly/2YQKAXg。