蒙郡公校「檢測可留校」計畫 下周啟動

蒙郡公校下周啟動「接受檢測可留校上課」試行計畫。(蒙郡公校提供)

馬州蒙郡公校 (MCPS)11日宣布下周啟動「接受檢測 可留校上課」(test-to-stay)試行計畫，重點檢測在午餐時間沒戴口罩 但接觸了確診病例的學生，讓這些學生可繼續留在教室上課，審去隔離的困擾，不過，這些學生須提供連續的檢測陰性報告。

蒙郡「接受檢測可留校上課」的試行計畫比原定晚了兩周才啟動，因馬州衛生廳上周以「規定不合理」為由叫停，部分衛生和教育官員擔心沒戴口罩且接觸了確診病例的學生在此計畫中可能增加傳染風險，但經協商，州府允許公校下周啟動此計畫，在若干學校首先試運行。

該計畫規定，在午餐時間未戴口罩接觸了確診病例的學生，只要接受檢測即可留校上課，不用隔離觀察，但須連續五天提交陰性的新冠檢測報告，以此避免大量學生因不確定染疫情況而被隔離，影響課業和校園生活。

不過蒙郡行政執行助理官員斯托達德(Earl Stoddard)表示，並非所有情況都能以檢測代替隔離，若學生在室內運動、合唱等染疫風險較高的空間裡未戴口罩接觸了確診病例，則須隔離，不能因檢測留校上課。

斯托達德等公校官員表示此試行計畫將確保師生安全，且避免大量學生被隔離，州府也將通過數據來檢驗此試行計畫是否安全有效。