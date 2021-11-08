祥龍茶樓 正宗粵菜和港式點心 節日聚餐的首選台灣代表處、僑教中心、台灣同鄉會及客家同鄉會聚餐 歡慶滿堂

祥龍茶樓的正宗粵菜和港式點心，是節日聚餐的首選! 台灣代表處、僑教中心、台灣同鄉會及客家同鄉會於祥龍茶樓聚餐，菜式豐盛，歡慶滿堂!

位於馬州Hanover的祥龍茶樓(Mai Dragon)，重開堂吃以來，得到舊雨新知踴躍支持，祥龍茶樓致萬分謝意！祥龍茶樓的廚師及員工們，嚴謹遵守防疫清潔措施，讓大家安心品嚐美味的粵菜和港式點心!祥龍茶樓竭盡所能，為大家提供最佳菜餚及最好服務!

於10月16日，駐美國臺北經濟文化代表處及華府 華僑文教服務中心，為感謝巴爾的摩及華府的台灣 同鄉會和客家同鄉會舉辦雙十國慶活動，不遺餘力，於祥龍茶樓設宴款待。當天出席包括台灣代表處副代表鄭榮俊先生、華府華僑文教服務中心主任郭大文先生、巴爾的摩及華府的台灣同鄉會和客家同鄉會眾嘉賓等二十多人。當天的聚餐，各人言談甚歡，歡慶滿堂，被此互相交流，氣氛融合，他們很認同藉此聚會，能互相交換意見，增加聯繫。其後各人品嚐各式美味佳餚，只見他們都吃得津津有味，菜式包括有蟹肉海鮮羹、拼盤、雙龍蝦、香芒雀巢牛仔粒、蒜香炸子雞、黑珠釀全魚、三鮮海底宮、鮑魚片扒雙菇、菠蘿焗飯、甜點雙輝。有些菜式更是大㕑為此次宴會特別烹調，眾人品嚐後都大讚不已!

祥龍茶樓推出正宗港式點心，週一至週五11:00am到4:00pm現點現做，週六、日11:00am至3:00pm推車服務，美味的港式點心包括燒賣、蝦餃、鳳爪、排骨、潮州粉果、叉燒腸粉、糯米雞、叉燒包等等，每天新鮮精心製造，美味可口。祥龍茶樓專聘粵菜名廚，泡製出道地的廣東小炒、游水海鮮、粵式燒臘、湯粉麵飯等菜式。大廚精選的佳餚很多，包括有龍蝦(廣東、薑蔥、避風塘、椒鹽)、鱈魚(干煎、清蒸、椒鹽、豆腐煲)、炸大腸、黑椒炒蜆、鹹魚雞粒豆腐煲、京都肉排、臘味小炒、金沙大蝦、XO小炒皇等等；在湯粉麵飯方面，包括燴飯（時菜牛肉、時菜雞肉、燒鴨、叉燒、明治牛肉、滑蛋牛肉、豉油雞、滑蛋蝦仁），炒麵（豉油王、雞絲、肉絲、八珍、海鮮），炒飯（揚州、鹹魚雞粒），牛河（干炒、XO炒、芥蘭），星洲炒米粉、干燒伊麵、炒貴刁等；在粵式燒臘方面，包括燒鴨、貴妃雞、燻蹄、叉燒、海蜇皮。以上菜式多樣，款款美味地道精彩，廣受中外顧客歡迎。

祥龍茶樓地點極為方便，距離Maryland Live賭場只有三哩，同時也在BWI機場附近，是一家營業蒸蒸日上的粵式餐館，其廣受中外食客歡迎的主要原因是菜式正宗道地，不但華人食客滿意，外國客人也讚揚不已。網上顧客的好評連篇，評級都在四顆星到五顆星之間，其粵菜及港式點心早已馳名大華府。而祥龍茶樓曾榮獲「僑營臺灣美食 獎」，其美食得到高度評價及充分的肯定。此外，臺灣星級台菜小天王-名廚温智國，曾到訪祥龍茶樓，對祥龍的菜式稱讚不已。

現節日臨近，一家大小或親朋戚友來祥龍茶樓品嚐美味粵菜及港式點心，絕對能帶給您回味無窮及開心愉快的聚餐。

祥龍茶樓靠近Maryland Live賭場，所以到賭場一試手氣的同時，別忘了到附近的祥龍茶樓Mai Dragon品嚐正宗粵菜和港式點心，一舉數得。祥龍茶樓地址﹕2647-A Annapolis Road, Hanover, MD 21076，電話：410-551-9498, 410-551-6898，傳真：410-551-7404，網址：www.maidimsum.com，www.maidragon.com，可以上網訂外賣。營業時間: 週日至週四 11am-9pm，週五至週六 11am-10pm。