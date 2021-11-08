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祥龍茶樓 正宗粵菜和港式點心 節日聚餐的首選台灣代表處、僑教中心、台灣同鄉會及客家同鄉會聚餐 歡慶滿堂

本報華府訊
祥龍茶樓的正宗粵菜和港式點心，是節日聚餐的首選! 台灣代表處、僑教中心、台灣同鄉會及客家同鄉會於祥龍茶樓聚餐，菜式豐盛，歡慶滿堂!
祥龍茶樓的正宗粵菜和港式點心，是節日聚餐的首選! 台灣代表處、僑教中心、台灣同鄉會及客家同鄉會於祥龍茶樓聚餐，菜式豐盛，歡慶滿堂!

位於馬州Hanover的祥龍茶樓(Mai Dragon)，重開堂吃以來，得到舊雨新知踴躍支持，祥龍茶樓致萬分謝意！祥龍茶樓的廚師及員工們，嚴謹遵守防疫清潔措施，讓大家安心品嚐美味的粵菜和港式點心!祥龍茶樓竭盡所能，為大家提供最佳菜餚及最好服務!

於10月16日，駐美國臺北經濟文化代表處及華府華僑文教服務中心，為感謝巴爾的摩及華府的台灣同鄉會和客家同鄉會舉辦雙十國慶活動，不遺餘力，於祥龍茶樓設宴款待。當天出席包括台灣代表處副代表鄭榮俊先生、華府華僑文教服務中心主任郭大文先生、巴爾的摩及華府的台灣同鄉會和客家同鄉會眾嘉賓等二十多人。當天的聚餐，各人言談甚歡，歡慶滿堂，被此互相交流，氣氛融合，他們很認同藉此聚會，能互相交換意見，增加聯繫。其後各人品嚐各式美味佳餚，只見他們都吃得津津有味，菜式包括有蟹肉海鮮羹、拼盤、雙龍蝦、香芒雀巢牛仔粒、蒜香炸子雞、黑珠釀全魚、三鮮海底宮、鮑魚片扒雙菇、菠蘿焗飯、甜點雙輝。有些菜式更是大㕑為此次宴會特別烹調，眾人品嚐後都大讚不已!

祥龍茶樓推出正宗港式點心，週一至週五11:00am到4:00pm現點現做，週六、日11:00am至3:00pm推車服務，美味的港式點心包括燒賣、蝦餃、鳳爪、排骨、潮州粉果、叉燒腸粉、糯米雞、叉燒包等等，每天新鮮精心製造，美味可口。祥龍茶樓專聘粵菜名廚，泡製出道地的廣東小炒、游水海鮮、粵式燒臘、湯粉麵飯等菜式。大廚精選的佳餚很多，包括有龍蝦(廣東、薑蔥、避風塘、椒鹽)、鱈魚(干煎、清蒸、椒鹽、豆腐煲)、炸大腸、黑椒炒蜆、鹹魚雞粒豆腐煲、京都肉排、臘味小炒、金沙大蝦、XO小炒皇等等；在湯粉麵飯方面，包括燴飯（時菜牛肉、時菜雞肉、燒鴨、叉燒、明治牛肉、滑蛋牛肉、豉油雞、滑蛋蝦仁），炒麵（豉油王、雞絲、肉絲、八珍、海鮮），炒飯（揚州、鹹魚雞粒），牛河（干炒、XO炒、芥蘭），星洲炒米粉、干燒伊麵、炒貴刁等；在粵式燒臘方面，包括燒鴨、貴妃雞、燻蹄、叉燒、海蜇皮。以上菜式多樣，款款美味地道精彩，廣受中外顧客歡迎。

祥龍茶樓地點極為方便，距離Maryland Live賭場只有三哩，同時也在BWI機場附近，是一家營業蒸蒸日上的粵式餐館，其廣受中外食客歡迎的主要原因是菜式正宗道地，不但華人食客滿意，外國客人也讚揚不已。網上顧客的好評連篇，評級都在四顆星到五顆星之間，其粵菜及港式點心早已馳名大華府。而祥龍茶樓曾榮獲「僑營臺灣美食獎」，其美食得到高度評價及充分的肯定。此外，臺灣星級台菜小天王-名廚温智國，曾到訪祥龍茶樓，對祥龍的菜式稱讚不已。

現節日臨近，一家大小或親朋戚友來祥龍茶樓品嚐美味粵菜及港式點心，絕對能帶給您回味無窮及開心愉快的聚餐。

祥龍茶樓靠近Maryland Live賭場，所以到賭場一試手氣的同時，別忘了到附近的祥龍茶樓Mai Dragon品嚐正宗粵菜和港式點心，一舉數得。祥龍茶樓地址﹕2647-A Annapolis Road, Hanover, MD 21076，電話：410-551-9498, 410-551-6898，傳真：410-551-7404，網址：www.maidimsum.com，www.maidragon.com，可以上網訂外賣。營業時間: 週日至週四 11am-9pm，週五至週六 11am-10pm。

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