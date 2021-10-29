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華府近萬律師攜手 疫情期無償服務105萬小時

記者張筠╱華盛頓報導
華府65家法律事務所去年共為民眾提供了105萬小時的無償服務，9300多名律師平均每人服務91小時。（華府律師公益中心提供）
華府65家法律事務所去年共為民眾提供了105萬小時的無償服務，9300多名律師平均每人服務91小時。（華府律師公益中心提供）

新冠疫情導致許多人和商家面臨生活困難和經營危機，更難負擔相關法律費用，去年華府有65家法律事務為民眾提供了105萬小時的無償服務，9300多名律師平均每人服務91小時，為遇到族裔不公、受新冠疫情影響嚴重者解決法律問題，也為女性老兵等特殊群體改善生活質量。

華府律師公益中心(D.C. Bar Pro Bono Center)近日發布報告，表示65家法律事務所在2020年共投入了105萬個小時，9328名律師為無法支付法律費用但有需求的人提供無償服務，平均每名律師貢獻了91小時的無償工作

此外，有39家公司發起合作公益項目，為女性老兵等群體提供安全交流空間及免費法律援助，他們也發起成立專門處理族裔議題的特別工作組，承諾提供價值100萬元的無償法律服務時間，為民眾解決與族裔平等和正義相關的問題。

華府法律事務所也為在疫情期間生活、工作受嚴重影響的民眾提供諮詢服務，華府律師公益中心的代理執行主任馬克斯韋爾(Darryl Maxwell)表示，餐飲和旅館行業的工作者，在疫情期間面臨經營問題甚至生存困境，因此律師們為旅館工作者、停車場管理員、育兒人員、理髮店從業者等提供法律幫助。

馬克斯韋爾表示，多數律師也飽受疫情衝擊，因各地經濟受影響，過去一年很多簽約的合作項目無法保證，但律師們仍願意犧牲時間，也犧牲利益來為社區服務。

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