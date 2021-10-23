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入冬戶外用餐難 業者憂成本增 昐政府資助買帳篷暖氣

記者張筠╱華盛頓報導
有六成的餐館向NRA表示，因資金不足或申請許可的流程過於複雜，他們本月底不得不停止戶外用餐服務，入冬後戶外服務將成為一大挑戰。（記者張筠 / 攝影）
有六成的餐館向NRA表示，因資金不足或申請許可的流程過於複雜，他們本月底不得不停止戶外用餐服務，入冬後戶外服務將成為一大挑戰。（記者張筠 / 攝影）

全國餐飲業者協會(NRA)的資料顯示，新冠疫情和Delta變種病毒，導致全國餐館的室內用餐減少了78%，戶外服務雖是良好的替代方案，但隨著天氣轉涼生意下降，經營成本高，許多商家再臨生存危機，該協會建議全美城市應效仿華府維州維也納市(Vienna)等城市的地方政府，為餐館提供戶外用餐的資助。

NRA副主席華特利(Mike Whatley)表示，疫情期間戶外用餐服務是多數餐館的維生方式，「但冬季將至，若沒有足夠的設備和資金支持，多數商家將難以經營。」他表示，雖然聯邦政府向商家們提供餐飲業復興基金(Restaurant Revitalization Fund)，但該資金消耗迅速，有三分之二的申請者沒領到任何補助。

疫情期間戶外服務是多數餐館的維生或拓展生意的方式，夏季戶外用餐也深受民眾喜愛。（...
疫情期間戶外服務是多數餐館的維生或拓展生意的方式，夏季戶外用餐也深受民眾喜愛。（記者張筠 / 攝影）

六成的餐館向該協會表示，因資金不足或申請許可的流程過於複雜，他們本月底不得不停止戶外用餐服務，該協會因此致信「美國市長會議」(U.S. Conference of Mayors)，要求延長戶外用餐服務的許可並簡化申請流程。

華特利也呼籲各地政府允許更改劃區(zoning change)，方便商家經營，並為餐館提供冬季所需的戶外設備和資金支持，創造就業機會；該協會表示華府和維州的維也納市在這方面樹立了良好榜樣，華府去年冬季向持有戶外經營許可證的餐館和酒吧提供6000元補助，支持他們添置帳篷、暖氣、照明等設備。

維州亞歷山卓市(Alexandria)的部分商家近日也著手為冬季的戶外用餐做準備，老城區(Old Town)的餐館業主特里(Chris Telly)說，雖然疫苗已普及，但冬天疫情反彈的機率較大，目前他的經營策略是追求生意穩定，「在安全的基礎上保持穩定顧客量就好，因此戶外用餐服務仍很關鍵，很多消費者已習慣戶外場所，就算在室內也要保持距離，因此我們的服務空間勢必向外擴大。」

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