新法上路 馬州自動販賣機可售非處方藥

馬州本月起自動販賣機可以賣非處方藥。(Pexels)

馬州 一項新法即日起實施，該法令允許自動販賣機今後除了出售零食、飲料，也可出售非處方藥(OTC medicines)，但所在地方政府需為此辦理許可證，申請費2.5元，此舉也讓全美只剩三個州禁止自動販賣機賣非處方藥。

馬州在1957年禁止自動販賣機出售非處方藥，馬州衛生廳在1994年豁免了部分非處方藥，允許像阿斯匹靈(Aspirin)這類小劑量的止痛藥或避孕套在販賣機出售，本月生效的新法則直接廢除了之前的禁售非處方藥規定。

根據新法，馬州各地均可在自動販賣機出售任意處方藥，不需要州衛生廳另外制定相關規定，但販賣機所在轄區的地方政府需為出售非處方藥申請許可，費用為全州統一的2.5元。

該法案的提案議員羅賓‧路易斯(Robbyn Lewis)說，「新冠疫情 暴露了馬州衛生保健系統的問題，許多生活在鄉村地區或城市裡相較落後社區的居民，往往面臨『藥房荒漠』，根本沒有簡單渠道去藥房買藥。」

路易斯引述期刊「PLOS One」的數據指，馬里蘭人住家附近平均每五哩有一個藥房，但只有5%的藥房是24小時開門，而一直開門的藥房又地區分布不均，馬州西部和東岸(Eastern Shore)就很少。

她表示，在衛生資源和藥房匱乏的社區安置可出售非處方藥的自動販賣機，有助利用現有資源，幫助更多人獲得衛生服務，從而減少湧向診所的人流車流，也能減緩新冠病毒的傳播。

消費者保健產品協會(CHPA)早前發布的一篇研究文章指出，受訪的家庭醫生表示，有10%的病患求診(patient visits)，其實採用非處方藥就可以舒緩症狀，落實健康自我管理。