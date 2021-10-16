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維、馬州拒與華府合作？ 市議會報告出錯 2州長願協商

記者張筠／華盛頓報導
為提升大華府道路安全，華府正在尋求與維、馬州在追究拖欠罰單方面的合作。（記者張筠／攝影）
為提升大華府道路安全，華府正在尋求與維、馬州在追究拖欠罰單方面的合作。（記者張筠／攝影）

華府市議會上周公布文件指維、馬州政府拒絕與華府合作來追究拖欠華府交通罰單者的責任，但事後發現該文件記錄錯誤，兩州長表示並沒有與華府市長包瑟(Muriel Bowser)有相關對話，兩州車管局(DMV)也願與華府進一步協商；包瑟本周說，三地政府確有官員層面的談話，但並非她本人與另外兩位州長親自交談，市議會也已修改原文件。

華府市議會上周公布的原文件顯示，截至去年，維、馬州拖欠華府的罰單金額共達3億7300萬元，而兩州長不會追究民眾拖欠的華府罰單，相當於與華府合作的協商未果。

然而該報告和相關消息公開後不久，維、馬州州長諾譚(Ralph Northam)和霍根(Larry Hogan)感到莫名其妙，表示並未與包瑟有過相關對話，也沒有拒絕與華府合作，社群媒體和新聞留言板上也出現許多批評，稱華府此作法有損維、馬州政府的信譽。

華府市議會本周已修改原文件中的錯誤紀錄，澄清先前是錯將2015年三地政府的一次「非正式對話」與近期的政府協商混淆，當年華府尋求與維、馬州地方執法部門簽署協議，希望兩州政府協助華府實現「零死亡願景」(Vision Zero)的目標，但最終未果。

包瑟表示，近期三地政府就加強交通執法、追究罰單等議題確有對話，但「是政府官員層面的對談」，她本人並沒有親自和諾譚、霍根交談；但華府市議會未解釋與市府溝通不暢、信息不匹配的原因，此外2015年時，諾譚尚未就任維州州長，讓華府市議會的錯誤更顯嚴重。

華府市議會更新的報告指出，包瑟政府計畫本月再與維、馬州政府對話，商討提升道路安全的合作方式，相關記錄和報告預計將於明年3月公布；霍根辦公室也發聲明感謝華府的澄清，並表示馬州車管局「願與華府有更多交流」。

華府 馬州 車管局

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