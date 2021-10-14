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馬州蒙郡家暴案年增27% 被勒、喪命者眾

記者張筠／馬州報導

馬州蒙郡(Montgomery)近日公布調查，統計發現目前該郡發生的家暴案件增加，2020年比前年增長了27%，且犯罪情況比往年嚴重，有大量受害者被勒甚至喪命；警方提醒民眾辨別家暴的早期現象，包括控制伴侶的著裝、消費、人際關係等。

10月正值「全國家暴警覺月」(Domestic Violence Awareness Month)，蒙郡警方以數據呼籲民眾提高對家暴犯罪的意識，該郡警察局巡官(Police Lt.)麥可菲爾蘭(Gerald McFarland)表示，在新冠疫情期間，蒙郡的家暴犯罪數量顯著增加，且比以往更嚴重，很多人因不滿現況或壓力過大，將負面情緒轉嫁到伴侶身上。

「2020年有許多案件未記錄，但根據已有數據，去年家暴犯罪比2019年增長27%」，麥可菲爾蘭說，以往家暴案件的懲處取決於勒人的嚴重程度及造成的傷害情況，從2020年10月1日起，勒死人屬於重罪(felony)，因此蒙郡家暴犯罪更加引起執法部門和公眾的注意。

蒙郡警方也因此加強培訓，要求專員在處理家暴案件時，要詢問受害者是否曾被扼住喉嚨或被抑制呼吸，「勒人通常不會立即造成身體傷害或出現可見的傷痕，因此在辦案中較難被發現，但很容易導致長期性的內傷和精神創傷」；「全國家暴警覺熱線」(National Domestic Violence Hotline)也將「勒人」(strangulation)定義為伴侶間最常見的暴力犯罪

相鄰的喬治王子郡(Prince George’s County)在過去九年持續統計家暴犯罪中的勒人現象，近三年來該郡每年發生的家暴案件都在2萬起左右，案件數量和嚴重程度沒有明顯變化，喬治王子郡警察局巡官阿希曼(Manzur Ahmed)說，一旦家暴涉及勒人，就很可能演變為致命案件，因此多年來要求警員和打擊家暴的執法機構提高警惕。

阿希曼表示，常見的可能演變為家暴的跡象包括嫉妒性行為、控制伴侶的穿著或消費方式、貶低性的言語、控制伴侶的人際關係等，「若民眾發現身邊有人經歷此類問題，說明他們正處於一種不良關係，應立即向專員匯報。」

家暴 警察 暴力犯罪

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