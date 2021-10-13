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醫護不足 維州關3地緊急護理服務

記者張筠／維州報導
伊諾瓦醫療系統暫時關閉的緊急護理服務分別位於北阿靈頓、瑞斯頓、泰森三地的分院。（記者張筠 / 攝影）
伊諾瓦醫療系統暫時關閉的緊急護理服務分別位於北阿靈頓、瑞斯頓、泰森三地的分院。（記者張筠 / 攝影）

維州伊諾瓦醫療系統(Inova Health System)近日表示，由於病患過多，醫護人員不足，該醫療系統暫時關閉北維州三地的緊急護理中心(urgent care)，等人員配置回歸正常再恢復服務；該醫療系統有員工近日也表示，由於病患增多、工作壓力上升，連續幾周晝夜換班。

Inova暫時關閉的緊急護理服務是位於北阿靈頓(Arlington)、瑞斯頓(Reston)、泰森(Tysons)三地的分院，Inova發言人表示，此決定是為整合醫療資源，將部分病患分到附近其他醫院收治，以緩解醫院超負荷；Inova也將繼續留意各醫院的病患數量，儘早恢復所有醫院的緊急護理服務。

在Inova費郡分院實習的王Grace表示，從今年春天進醫院實習至今已有半年，一開始因需熟悉業務、專業而忙碌，在慢慢適應，但近期工作壓力明顯上升，因病患增多、工作量驟增，感到力不從心。

她表示，平均每天在醫院裡奔跑走動將近兩萬步，有時還要和全職醫護人員輪流值班，晝夜顛倒的生活更消耗精力。

人口集中的費郡(Fairfax)和阿靈頓郡已是維州新冠疫苗集中率最高地區，分別有80.1%和76.8%人口完成接種，但社區傳播風險仍屬聯邦疾病防治中心(CDC)定義的「大量」(substantial)，此次關閉的三家急診也位於這兩郡。

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