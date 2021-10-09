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不滿年長居民所受待遇 馬州男槍殺公寓2職員自首

記者張筠／馬州報導
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後不久自首並被逮捕；兇嫌的友人表示，該男子曾因看不慣老年人受到的待遇而抱怨，並稱要「採取一些行動」；附近小學當天因此封鎖停課，相鄰社區恐慌。

槍擊案8日上午9時15分左右發生在馬州喬治王子郡的國會山高地(Capitol Heights)，警方上午10時30分宣布兩名中槍女子身亡，兩人分別在走廊和辦公室被發現，開槍男子隨後自首並被逮捕。

該槍擊案8日上午9時15分左右發生在國會山高地，警方上午10時30分宣布兩名中槍...
該槍擊案8日上午9時15分左右發生在國會山高地，警方上午10時30分宣布兩名中槍女子身亡。（喬治王子郡警方提供）

一名與兇嫌為好友且以唐納德(Donald)自稱的男子表示，他和兇嫌同住在案發的National Church Residences Gateway Village老年公寓，「(兇嫌)他曾跟我抱怨，稱無法忍受公寓居民受到的待遇。」

「他曾說，沒有人在關心老年人，沒有人為他們發聲，我再也忍受不了，一定要有點行動......，但很遺憾，他明顯做錯事了」，唐納德表示，兇嫌在警方趕到前就已準備好自首，「我看到他回來，趴在地上，雙臂展開，把槍放在距他六呎的地上。並交代我要告訴警方，他不再具威脅性，且準備好接受處分。」

雖然警方並未公布兇嫌和兩名死者的身分，但案發公寓National Church Residences女發言人楊辛迪(Cindy Young，姓名皆音譯)通過聲明表示，兩名死者為該公寓職員，為此「感到心碎」，稱該公寓將繼續努力保護居民安全，也會關照受害者家屬的需要。

喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)也譴責此類犯罪行為在該郡無容身之地，「若一個人有正義之心，則不可能做出這樣的事。」此案導致89位居民撤離，也引發附近鄰舍恐慌。

案發公寓National Church Residences Gateway Village距華府不到半哩，是一棟專門服務62歲以上民眾的可負擔住房公寓。

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