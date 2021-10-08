男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

馬州 一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首，目前已被逮捕；兇嫌的友人表示，該男子曾因看不慣老年人受到的待遇而抱怨，並稱要採取一些行動。

該槍擊 案8日上午9時15分左右發生在馬州喬治王子郡(Prince George’s County)的國會山高地(Capitol Heights)，警方在上午10時30分宣布兩名中槍女子身亡，開槍男子也已自首並被逮捕，附近的國會山小學(Capitol Heights Elementary School)因此停課並封鎖。

一名與兇嫌為好友且以唐納德(Donald)自稱的男子表示，他和兇嫌同住在案發的National Church Residences Gateway Village老年公寓，「(兇嫌)他曾跟我抱怨，稱無法忍受公寓居民受到的待遇。」

「他曾說，沒有人在關心老年人，沒有人為他們發聲，我再也忍受不了了，我一定要有點行動......但很遺憾，他明顯做錯事了」，唐納德表示，兇嫌在警方趕到前就已準備好自首，「我看到他回來，趴在地上，雙臂展開，把槍放在距他六呎的地上。並交代我告訴警方，他不再具威脅性，且準備好接受處分。」

雖然警方並未公布兩名死者的身分，但案發公寓National Church Residences女發言人楊辛迪(Cindy Young，姓名皆音譯)通過聲明表示，為兩名被殺職員「感到心碎」，並為員工英勇且迅速的應變而自豪，稱該公寓職員將繼續努力保護居民的安全，也會關照受害者家屬的需要。

喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)也譴責此類犯罪行為在該郡無容身之地，「若一個人有正義之心，則不可能做出這樣的事。」

案發公寓National Church Residences Gateway Village距華府 不到半哩，是一棟專門服務62歲以上民眾的可負擔住房公寓。