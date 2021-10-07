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馬州蒙郡新增3接種點 開打補強針

記者羅曉媛╱馬州報導

因應補強針需求，馬州在德國鎮(Germantown)和銀泉鎮(Silver Spring)新增三接種點施打補強針，儘管接受免預約，但蒙郡衛生部門鼓勵提前上網預約(bit.ly/2YoSWou)，以減少排隊時間。

三接種點除了給符合補強針資格的民眾施打第三針，也提供第一、二劑的輝瑞和莫德納疫苗接種。

德國鎮蒙哥馬利學院(Montgomery College)，即日起每天上午9時至晚6時開放；地址：Bioscience Education Building 20200 Observation Drive, Germantown。

銀泉鎮East County Recreation Center，11日起每周日至周五上午9時至晚6時、周日中午12時至晚6時開放，地址：3310 Gateshead Manor Way, Silver Spring。

銀泉鎮Civic Building，11日起每周一至周四上午9時至晚6時開放，地址：1 Veterans Plaza, Silver Spring。

蒙郡政府目前在銀泉鎮Dennis Avenue醫療中心和蒙哥馬利學院洛克維爾校區運營的接種點，將繼續提供每周七天的新冠檢測服務，以及新冠疫苗接種服務。

疫苗 德國 檢測

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