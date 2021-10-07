我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

馬州蒙郡公校 提供隔離學生線上課程 保障學習進度

記者張筠／馬州報導
蒙郡公校近日提供隔離小學生統一、實時的線上教學。（蒙郡公校官方臉書）
蒙郡公校近日提供隔離小學生統一、實時的線上教學。（蒙郡公校官方臉書）

馬州最大的蒙郡公校(MCPS)近日給居家隔離的小學生，提供集中式(centralized)實時(live)線上教學，全郡45%的小學已加入，公校官員表示此方法能為各校教職員減輕負擔，也確保教學質量；蒙郡公校並將教職人員的疫苗接種截期延後，教師們須在10月15日前接種第一劑，11月15日前完全接種。

蒙郡公校開學之初就有上千學生因接觸了有症狀者被送回家隔離，為保教學進度，該公校即日起提供所有隔離的小學生集中式實時在線教學；公校官員斯洛格(Sarah Siirgo)表示，該教學能給各校教職員減輕負擔，並非每所學校都需指派教師來負責線上教學，而是不同學校輪流承擔，統一管理也有助教學質量和連貫性。

蒙郡許多教職指過去18個月所做的工作已遠超可承受範圍，蒙郡行政人員及校長協會(Association of Administrators and Principals)的主席韓迪(Christine Handy)表示，很多校行政人員不僅要承擔公共衛生專員的工作，還要負責接觸者追蹤(contact tracing)，工作堆積如山，多數學校都面臨人力不足的問題。

學生成績下滑也令教育者擔憂，蒙郡教育協會(Montgomery County Education Association)主席馬丁(Jennifer Martin)表示，2018-2019年度至2020-2021年度，二年級學生的識字水平(literacy readiness)下降35%，五年級學生的數學成績也下降了25%。

「疫情對學生的影響太大，學校必須提供更多一對一的輔導，但很多長期、全職的教師崗位仍空缺」，馬丁表示，負責午餐、校車的人力也嚴重不足，各校需設計備用方案，因應教職被隔離、無法到校服務的情況。

公校 工作 教育

上一則

檢拒起訴5槍擊嫌犯 芝市長不滿：讓暴力犯有恃無恐

延伸閱讀

薪水低、福利差 馬州安郡公校校車司機罷工

薪水低、福利差 馬州安郡公校校車司機罷工
禁老師宣揚批判性種族理論 北卡強郡公校獲790萬經費

禁老師宣揚批判性種族理論 北卡強郡公校獲790萬經費
劉醇逸再批資優班錄取方式、不提供網課

劉醇逸再批資優班錄取方式、不提供網課
公校人員95%已接種 白思豪：強制見效

公校人員95%已接種 白思豪：強制見效
紐約公校人員強制接種令生效 白思豪：95%已接種

紐約公校人員強制接種令生效 白思豪：95%已接種

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
位於芝加哥西區的真森小學，是一所學生只有300名的小規模學校。(真森小學臉書)

芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

2021-09-29 13:16
芝加哥警局宣布，槍殺外賣郎邵喬明的18歲兇嫌瓦特斯已經落網。(芝加哥警局提供)

射殺芝華裔外賣郎兇嫌落網 手法殘暴近距離開槍致命

2021-10-01 09:55
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

2021-10-03 20:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
USCIS資源有限，中國籍印籍勞工等待綠卡時間愈來愈長，各界積極研究解決之道。(美聯社)

資源有限 中國、印度勞工等綠卡等到死

2021-10-01 13:12

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文