馬州蒙郡公校 提供隔離學生線上課程 保障學習進度

蒙郡公校近日提供隔離小學生統一、實時的線上教學。（蒙郡公校官方臉書）

馬州最大的蒙郡公校 (MCPS)近日給居家隔離的小學生，提供集中式(centralized)實時(live)線上教學，全郡45%的小學已加入，公校官員表示此方法能為各校教職員減輕負擔，也確保教學質量；蒙郡公校並將教職人員的疫苗接種截期延後，教師們須在10月15日前接種第一劑，11月15日前完全接種。

蒙郡公校開學之初就有上千學生因接觸了有症狀者被送回家隔離，為保教學進度，該公校即日起提供所有隔離的小學生集中式實時在線教學；公校官員斯洛格(Sarah Siirgo)表示，該教學能給各校教職員減輕負擔，並非每所學校都需指派教師來負責線上教學，而是不同學校輪流承擔，統一管理也有助教學質量和連貫性。

蒙郡許多教職指過去18個月所做的工作 已遠超可承受範圍，蒙郡行政人員及校長協會(Association of Administrators and Principals)的主席韓迪(Christine Handy)表示，很多校行政人員不僅要承擔公共衛生專員的工作，還要負責接觸者追蹤(contact tracing)，工作堆積如山，多數學校都面臨人力不足的問題。

學生成績下滑也令教育 者擔憂，蒙郡教育協會(Montgomery County Education Association)主席馬丁(Jennifer Martin)表示，2018-2019年度至2020-2021年度，二年級學生的識字水平(literacy readiness)下降35%，五年級學生的數學成績也下降了25%。

「疫情對學生的影響太大，學校必須提供更多一對一的輔導，但很多長期、全職的教師崗位仍空缺」，馬丁表示，負責午餐、校車的人力也嚴重不足，各校需設計備用方案，因應教職被隔離、無法到校服務的情況。