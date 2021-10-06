華府僑團慶雙十 9日辦「飛虎薪傳」演講

為慶祝中華民國110年雙十國慶暨紀念空軍「飛虎隊」成立80周年，大華府 地區多個僑團體將於10月9日(周六)上午10時至12時，在華府華僑文教中心舉辦「飛虎薪傳」專題演講，會後備有豐盛茶點招待與會來賓，歡迎對該段歷史有興趣的僑胞朋友參加，室內活動需按規定戴口罩。

活動由大華府榮光聯誼會、黃埔同學會、中國國民黨 美京分部、中山分部及學生學人分部等多個僑社團體共同舉辦，特邀曾任中華民國駐美空軍武官、空軍第五聯隊聯隊長等多項重要軍職的退役空軍中將田在勱，專程來美擔任主講人。田在勱對「飛虎隊」歷史有深入研究，蒐集了非常多與「飛虎隊」及抗戰時期中華民國空軍軍史有關的珍貴史料及照片，將在其演講中呈現。

因應疫情、掌握會場人數，主辦方提醒有意參加者事先向以下社團負責人電話報名：榮光會副會長蔡德樑：301-237-7490，黃埔同學會會長鄭文彬：703-473-2112，中國國民黨美京分部常委陳惠青：202-255-8666，中國國民黨中山分部常委陳繼亮：301-526-0202，中國國民黨大華府學生學人分部常委柴寧：301-335-3369。地址：901 Wind River Lane, Gaithersburg, MD 20878。