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大華府第17屆祭孔釋奠典禮 圓滿落幕

記者王稚融／馬州報導
祭孔釋奠典禮在華府華僑文教服務中心禮堂舉行。(記者王稚融／攝影)
祭孔釋奠典禮在華府華僑文教服務中心禮堂舉行。(記者王稚融／攝影)

華府第17屆祭孔釋奠典禮及慶祝教師節活動，日前在華府華僑文教服務中心禮堂舉行，由於新冠疫情仍未消退，典禮遵守地方政府的防疫規定，現場僅有正獻官與兩位分獻官代表、數位祭孔委員會委員協助，以及少數觀禮貴賓；典禮有初獻禮、亞獻禮和終獻禮，佾舞則播放四年前祭孔典禮的佾舞錄影，典禮全程70分鐘，並由網路平台直播供老師學生線上觀禮。

今年的正獻官由僑居華府不久的中央研究院院士何英剛博士擔任，僑教中心主任郭大文和維州愛德華王子郡(Prince Edward)教育委員葛延台博士則任分獻官，馬州州長代表並宣告9月28日為馬州孔子日，中華民國副代表鄭榮俊、僑務委員長童振源、馬州華裔參議員林力圖等透過視頻致詞，馬州聯邦參議員范赫倫(Chris Van Hollen)、聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)也以書面致詞嘉勉祭孔大典發揚尊師重道的精神。

禮畢則給儒家思想多媒體簡報比賽優勝者頒獎，該比賽由李氏教育基金會(Li Educational Foundation)贊助，參賽隊伍均卯足全力以不同方向探討儒家思想的意義，最後由唱作具佳的賓州團隊獲得首獎，得到獎金和獎狀鼓勵。

每年祭孔大典委員會都採用最能代表孔子思想的章句，以中英文對照，製作成精美書籤，送給與會人士和各界友人。今年的書籤採用論語八佾篇，子曰：「居上不寬，為禮不敬，臨喪不哀，吾何以觀之哉！」意為「身居上位，不能寬厚對待下屬；行禮時，內心不能恭敬莊重；臨視父母之喪，缺少哀戚之情。對於這樣的人，我還用什麼來觀察他呀！」

大華府第17屆祭孔釋奠典禮及慶祝教師節活動，並給儒家思想多媒體簡報比賽優勝者頒獎...
大華府第17屆祭孔釋奠典禮及慶祝教師節活動，並給儒家思想多媒體簡報比賽優勝者頒獎。(記者王稚融／攝影)

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