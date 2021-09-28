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輝瑞補強針 大華府3地有條件開打

記者羅曉媛／華盛頓報導
輝瑞疫苗補強針，大華府三地開放特定人群施打。(記者羅曉媛／攝影)
輝瑞疫苗補強針，大華府三地開放特定人群施打。(記者羅曉媛／攝影)

繼聯邦疾病防治中心(CDC)建議新冠疫苗補強針(booster)開放給年長者、特定從業者及有特殊健康需求者之後，華府、馬州、維州也先後宣布給符合條件者提供第三劑補強針，其中華府、馬州明確指出，民眾只需「自證」符合資格即可施打，維州則在疫苗網站提醒民眾詢問醫囑，看是否需要打補強針。

CDC上周發布輝瑞疫苗補強針建議指引稱，特定人群在接種第二劑輝瑞疫苗六個月後可施打補強針，特定人群包括65歲以上的長照中心居民；50歲至64歲的基礎疾病者(underlying medical conditions)；18歲至49歲的基礎疾病者，可根據自身健康與風險考慮接種第三針；18歲至64歲從事染疫高風險工作，或須長期處於類似環境者，可根據自身健康與風險考慮接種第三針。

華府和馬州衛生部門隨後更新接種政策，表示居民只需自證符合補強針資格，即可在接種點施打第三針，華府為保證人人得以接種，還提供居家接種服務，居民可撥打1-855-363-0333預約獲免費接種。

馬州也根據CDC最新建議要求醫療供應商，在居民自證資格後提供接種，且不得拒絕任何自證資格要打第三針的人，若當事人未能出示證明(show proof)顯示其符合資格，也不能成為醫療供應商不替其施打第三針的理由。

儘管維州尚未發布正式更新指南，但衛生廳的疫苗網站(vaccinate.virginia.gov)已顯示可為符合資格者提供補強針，其中65歲以上者、長照中心居民和50歲至64歲的基礎病患者，為衛生廳推薦接種補強針的人群，18歲至49歲的基礎病患者，以及18歲至64歲的染疫高風險工作者，為可能因接種補強針獲益的人群，衛生廳提醒民眾先向醫療供應商諮詢，看自己是否需要打補強針。

維州衛生廳疫苗負責人阿維拉(Danny Avula)說，維州對CDC的新指南表示歡迎，也正與藥房、醫院、醫療供應商等合作，為施打補強針做好準備，「我們很有信心，目前有充足疫苗供應，可供廣泛使用。」

查詢補強針施打點可至政府網站vaccines.gov；此外，大華府地區的CVS、Walgreens、Ride Aid等全美連鎖藥房已宣布提供補強針；Giant Food超市也在27日表示，其在大華府的152家藥房均已提供輝瑞補強針，打疫苗無需預約，但也可上網預約接種時間，打補強針時，需帶上身份證、保險卡和疫苗卡。

疫苗 華府 維州

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