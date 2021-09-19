不執著不追求 摘錄盧台長講述於觀音堂

大華府觀音堂

如果一個人不講話，別人不知道你的深淺，一開口講話，別人就知道你是吃幾碗飯的。師父過去講過一個典故，有一頭獅子從來沒有見過牤牛，有一天它看見一個動物比自己還要大，它從來沒有看見過這麼大的動物，它先躲在邊上，然後往前沖想吃牤牛，牤牛張開大嘴巴，聲如洪鐘地叫了一下，把獅子嚇得往後退。過了一會，獅子又上來了，牤牛還是只叫了一下，等到第三次，獅子上去就把牤牛撕死吃掉了。

師父把這個典故講給大家聽，就是要大家明白，現在有很多人自己沒有文化、沒有見識，就不要隨便開口說佛法，更何況有些人根本什麼都不懂，就拿著佛法的幾句話來攻擊這個、攻擊那個，殊不知他們造了多少口業。你們聽師父講法講到今天，你們可以把師父的《白話佛法》拿出來看一看，師父什麼時候指名道姓地講過別人的不好？你們一句都找不出來，所以要懂道理，沒開的水會響，開水不響，響水不開。你們燒水的時候，水在還沒有燒開時，會咕咚、咕咚地響，等到水燒開之後就沒有聲音了。

要有真才實學，才能真正地讓自己成為菩薩。想一想，這個世界上有多少學佛人，有幾個能夠徹悟？有幾個能夠真正地明白佛學理論和知識？想一想，我們心靈法門這麼多的佛友，都是規規矩矩，開法會時幾萬人在會場裡面，很多義工在門口站著，連師父的聲音都聽不見，他們照樣守在那裡為佛友服務。想一想，他們這些戒律是從哪裡來的？他們怎麼會變得這麼認真、這麼努力？他們怎麼會把自己變得不講話？一開口就是“對不起，我錯了，感恩”，因為他們的心中有佛。看一看，一些沒有學佛的人，走到哪裡吵到哪裡。去素菜館看一看，沒有人吵架，菜再晚端上來，也沒有人抱怨，菜炒得不好，大家笑一笑，這就叫素質，這就叫修養。所以，一個人不要有一點點事情就像牆頭草一樣的兩邊倒，到處去賣弄、炫耀，學佛人要實實在在地學習佛的智慧。

我們沒有多少年可以修了，一個星期、一個星期過得很快，想一想你們在做些什麼？浪費了多少時間？打工也是混口飯。為什麼不能懂得這些道理，讓自己變得更清淨一點？為什麼不能讓自己變得更明智一點？為什麼為了一句話、一件事情氣不過，還要傷害自己的身體呢？牛在被殺掉之前，它恨，瘋牛病就是因為牛的血液裡產生了一種毒素，因為當一個動物要被殺死之前，它會產生一種很恨的毒素。就像毒蠍子一樣，你在殺它之前，它會使出渾身的抵抗力，這種抵抗就是負能量，負能量在你的血液當中，你就會受傷。

負能量在人的身體當中表現為長期的不開心，長期的恨別人，這些傷不了別人，只會傷害自己，這個世界上有多少人是被氣死的？所以師父經常跟你們講，學佛人不要生氣，想一想人間無常，想一想轉眼就是百年，想一想我們說走就走的人，什麼事情都不一定能夠圓滿，為什麼還要為了圓滿而去執著地追求那些本來就不可能圓滿的事情呢？就像很多女人希望自己的男人最好沒有一個女人跟他在一起一樣，就像一個男人希望自己的女人最好沒有一個男人跟她在一起一樣，這是不可能的，這就是社會。很多事情都是事在人為，心最重要，隨緣最重要。

我們缺乏的就是菩薩的智慧，師父現在教育 你們，就是要讓你們不要等碰到苦難、困難時才想到自己應該怎麼樣去修，師父要讓你們早一點開悟，早一點成佛。成佛不一定是過世，在人間的成佛就叫圓寂，圓寂指的是你的精神達到了佛的境界，身體還在，所以大家要好好地修。師父問你們，如果佛在人間，他當時弘法的時候是不是佛？是佛。很多人說，如果真的是佛、是菩薩的話，很快就會走掉。你們去查查歷史，看看偉大的佛陀是什麼時候涅槃的，只有那些沒有把握和落實佛陀的精神到人間來吃喝享樂之人，沒有乘願自己願力的人才會被提前帶走。所以，只有好好地努力學佛修心，才能功德圓滿。人很可憐，師父希望你們真的要聽話，好好地學佛修心。

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