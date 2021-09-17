聲援暴亂被告18日集會 華府嚴陣以待

因應18日的「為J6申張正義」集會，國會山莊外已架起圍欄。(美聯社)

「為J6伸張正義」(Justice for J6)集會將於本周六(18日)在國會山莊西草坪舉行，組織方稱此行目的是聲援在1月6日國會暴亂中遭受不公對待的參與人員；基於今年1月事件的前車之鑑，華府 對此嚴陣以待，國會山莊附近15日已連夜架起圍欄，國會警方也提前向國防部請示，若18日事態升級，將要求國民兵介入支援，華府市警也將封鎖部分路段。

集會組織方「Look Ahead America」的負責人是前總統川普的競選員工布拉納德(Matt Braynard)，他表示，此次和平集會預計700多人參加，旨在讓愛國者有機會教育他們的議員，告訴這些民代該如何使用影響力(power)，組織方並起草可供州議會通過的決議案，由此告知參眾議員 應反對獨裁、非人道地對待1月6日國會暴亂的政治犯(political prisoners)，因為他們遭到司法部和聯邦調查局刻意針對。

7月新上任的國會警察 局長曼傑(J. Thomas Manger)說，「我們要保護每個人和平抗議的憲法第一修正案權利，但也敦促任何打算製造麻煩的人待在家，因為我們將嚴肅執法，對暴力零容忍。」

18日上午5時至晚11時59分，以下路段封鎖：

─從Constitution Avenue NW到Independence Avenue, SW的3rd Street NW

─從Constitution Avenue NW到3rd Street NW的Pennsylvania Avenue NW

─從4th Street SW到3rd Street NW的Madison Drive NW

─從4th Street SW到3rd Street SW的Jefferson Drive SW

─從Independence Avenue SW到3rd Street SW的Maryland Avenue SW

其他詳情：bit.ly/3hExFho。