大華府兒童染RSV病例暴增 醫院滿載

醫療專家表示，去年大量兒童因新冠住院，尚未接觸過RSV，因此今年較早出現反應，此外近期學校恢復實體課，也導致RSV擴散加速。(國家兒童醫療中心提供）

新冠疫情 尚未平息，呼吸道融合病毒(RSV)又提前在大華府 地區現蹤，導致華府國家兒童醫療中心(Children's National Hospital)近期住院病例驟增，上周末甚至全滿；醫療專家表示，去年新冠疫情導致大量兒童住院，一定程度上影響兒童對RSV的抵抗力，因此今年該病毒威脅加劇。

國家兒童醫療中心首席醫療官威瑟(David Wessel)說，上周末該醫院323張床位全滿，雖有增援計畫(surge plan)和各類變通安排，但過去幾周醫院幾近滿載，需要動用所有人力物力應對病例驟增，威瑟預計此現象將持續數周。

近日因新冠病毒和RSV威脅，華府國家兒童醫療中心住院病例驟增，上周末甚至滿負。(國家兒童醫療中心提供）

威瑟說，病例驟增的主因除了新冠病毒威脅加劇外，近日RSV也開始在大華府擴散，上周末該醫院共增22名兒童住院病例，而去年新冠疫情最嚴峻時期，單日最多住院病例為18人，醫護人員擔心近期將再迎疫情高峰。

雖然國家兒童醫療中心未統計RSV病例的確切數字，但威瑟稱此現象「不尋常」，一般RSV在冬季爆發，去年同期未見任何RSV病例，今年夏季就出現實屬異常。

該醫院發言人指，RSV提早現蹤可能與新冠疫情有關，「去年大量兒童因新冠住院，他們尚未接觸過RSV，因此今年較早出現反應，此外，近期許多孩子重返實體課，也導致RSV擴散加速。」

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)，感染RSV可能出現的症狀包括流鼻水、胃口不佳、咳嗽、打噴嚏、發燒、氣短等；一般健康的兒童和成人若感染RSV無需住院，但年長者和未滿六個月的嬰兒可能會因呼吸困難或脫水嚴重而需住院。

威瑟建議，若孩童染疫，應立即向專業醫師諮詢，聽從醫護人員建議，不要匆忙或隨意就醫，「我們理解家長迫切希望孩子康復的心情，但若所有人湧入急診室，將降低醫療資源的分配效率。」