華府中學1學生染疫 全年級隔離 家長促開網課

目前華府所有公校要求室內戴口罩，餐廳座位也保持社交距離，教職員工必須接種新冠疫苗。（華府公校提供）

華府公校 (DCPS)近日表示，華府John Hayden Johnson中學因一名學生確診新冠，該校六年級學生全體被迫隔離，不少家長擔憂實體課安全性，要求華府公校提供線上教學選項，以此保護未能打疫苗學生的健康，但目前公校仍以推動實體課為重，未計畫大範圍提供網路教學。

華府公校表示，John Hayden Johnson中學在開學一周後出現一宗確診病例，校方在接觸者追蹤(contact tracing)後，要求與該病例密切接觸過的129名學生居家隔離。

華府衛生局定義「密切接觸」為曾與確診病例在不到六呎之處，接觸超過15分鐘，但在學校，學生若戴口罩、保持社交距離，或在通風良好的環境中，即使與確診病例在三到六呎之間的範圍接觸，仍不屬於「密切接觸」。

近期大華府確診病例大幅增加，衛生官員表示主要是因Delta變種病毒的傳播更快，截至目前，華府公校已有至少40名教職、73名學生確診，37所學校中有至少118教職和847學生正在隔離。

雖然病例不斷增加，越來越多家長要求公校提供網路教學的選項，但華府市長包瑟(Muriel Bowser)仍堅持完全恢復實體課，線上教學僅開放給持有醫生證明不適合到校上課的學生上課。

包瑟說，華府所有公校要求室內戴口罩，餐廳座位也保持社交距離，教職員工必須接種新冠疫苗，否則要每周接受新冠檢測 ；華府公校也每周隨機檢測10%的學生，篩查無症狀病例。

此外也有維權團體敦促華府公校提供更多線上活動和教學項目，讓隔離學生有豐富資源，其他學生也能藉此充實課餘生活，彌補去年因疫情落下的課業進度。