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睡午覺、顧寵物、不用打扮⋯7成民眾疫後也想居家辦公

記者張筠／華盛頓報導
62%民眾因長期未見雇主和同事，擔憂形象管理不佳，而不願回到辦公室。（Digital.com提供）
62%民眾因長期未見雇主和同事，擔憂形象管理不佳，而不願回到辦公室。（Digital.com提供）

新冠疫情改變民眾的辦公和生活方式，近日一項民調顯示，逾七成民眾在疫後選擇繼續遠程辦公，其原因與工作效率無關，前三個理由包括睡午覺及運動、辦公時可看電視或聽廣播、想在家照顧寵物，另外還有許多人表示因長期未見同事，擔心著裝打扮不夠體面，所以不願重回實體辦公。

民調網站Digital.com近日發布最新報告，採訪1000名選擇在疫後持續遠程辦公民眾，統計發現，近四分之三的人表示選擇在家上班，是因希望白天可以抽空午休或運動，以此保持身體健康和充沛精力。

有73%人想一邊上班一邊看電視或聽音樂、廣播，不想被雇主監督，居家辦公也不用擔心會打擾同事；另外有62%民眾因長期未見雇主和同事，擔憂形象管理不佳，而不願回到辦公室，有民眾表示，在家辦公感覺對一切更有「掌控感」，不用穿特定服裝，見到人也無需強顏歡笑，而能更注重工作本身，也有助於提高效率。

此外，有75%的民眾表示，選擇居家辦公的首要理由是可以陪伴寵物，華府居民哈瑞達(Valeria Heredia)說，疫情前工作與寵物取得平衡一直令她頭疼，「有時甚至需要請人來幫忙照顧寵物」，但疫情後遠程辦公的選擇不僅讓她有更多時間陪伴寵物，還能節省請人遛狗的開銷。

除了以上幾點理由，多數民眾普遍認為照看孩子、節省通勤時間和成本是遠程辦公的兩大優點，數據顯示，有14%人稱就算雇主要求他們返回辦公室，他們也不願回去，寧願另找可以繼續遠程辦公的就業機會；55%的受訪者表示，若雇主能提供帶孩子或寵物來上班的機會，放寬著裝要求，他們更願意恢復實體辦公。

近四分之三的人選擇疫後仍在家上班是因希望白天可以抽空午休或運動，以此保持身體健康...
近四分之三的人選擇疫後仍在家上班是因希望白天可以抽空午休或運動，以此保持身體健康和充沛精力。（Digital.com提供）

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