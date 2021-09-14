睡午覺、顧寵物、不用打扮⋯7成民眾疫後也想居家辦公

62%民眾因長期未見雇主和同事，擔憂形象管理不佳，而不願回到辦公室。（Digital.com提供）

新冠疫情 改變民眾的辦公和生活方式，近日一項民調 顯示，逾七成民眾在疫後選擇繼續遠程辦公，其原因與工作 效率無關，前三個理由包括睡午覺及運動、辦公時可看電視或聽廣播、想在家照顧寵物，另外還有許多人表示因長期未見同事，擔心著裝打扮不夠體面，所以不願重回實體辦公。

民調網站Digital.com近日發布最新報告，採訪1000名選擇在疫後持續遠程辦公民眾，統計發現，近四分之三的人表示選擇在家上班，是因希望白天可以抽空午休或運動，以此保持身體健康和充沛精力。

有73%人想一邊上班一邊看電視或聽音樂、廣播，不想被雇主監督，居家辦公也不用擔心會打擾同事；另外有62%民眾因長期未見雇主和同事，擔憂形象管理不佳，而不願回到辦公室，有民眾表示，在家辦公感覺對一切更有「掌控感」，不用穿特定服裝，見到人也無需強顏歡笑，而能更注重工作本身，也有助於提高效率。

此外，有75%的民眾表示，選擇居家辦公的首要理由是可以陪伴寵物，華府居民哈瑞達(Valeria Heredia)說，疫情前工作與寵物取得平衡一直令她頭疼，「有時甚至需要請人來幫忙照顧寵物」，但疫情後遠程辦公的選擇不僅讓她有更多時間陪伴寵物，還能節省請人遛狗的開銷。

除了以上幾點理由，多數民眾普遍認為照看孩子、節省通勤時間和成本是遠程辦公的兩大優點，數據顯示，有14%人稱就算雇主要求他們返回辦公室，他們也不願回去，寧願另找可以繼續遠程辦公的就業機會；55%的受訪者表示，若雇主能提供帶孩子或寵物來上班的機會，放寬著裝要求，他們更願意恢復實體辦公。