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遠程網課一團亂 阿靈頓郡公校道歉

記者羅曉媛╱維州報導

維州阿靈頓郡(Arlington)公校系統的新學期「遠程學習項目」(VLP)，因管理混亂招致罵聲一片，家長反映學生拿不到課程表、上課時沒老師，還把高低年級學生放在同一線上教室，其中甚至有高年級生霸凌低年級生；阿靈頓郡公校7日向家長學生致歉，並安排家長線上會談溝通。

大華府各公校系統陸續返校，但多數保留遠程上課的選項，阿靈頓郡公校有700名學生註冊遠程學習項目，但開課後管理混亂，家長因此聯名致信學區總監杜蘭(Francisco Durán)和公校教委。

家長在信中表示，VLP開學首周即有教師不足、課堂嚴重延誤、取消課程、沒有代課教師，還把高低年級學生放在同一教室無人看管，期間有家長發現高年級生在等待教室裡霸凌低年級生，另有學生因爲沒老師上課而退出帳號選擇「曠課」。

家長說，VLP也缺乏處理行政事務的教職員，該項目有700多個學生，比一些小學的學生總數都多，但現在只有三名行政教職，除了聯絡家長，她們還要協調教師、代課老師、IT部門等工作，不可能做完所有事。

家長也控訴阿靈頓郡公校系統優先滿足實體課程的需要，忽略了VLP的需求，導致無法與家長保持及時、透明、有效、明確的溝通，提供家庭學校(Home Schools)的服務和協調也不足；結合這些因素，VLP的家長和學生失望至極，要求公校系統給出解決教師和職員短缺的長短期計畫，以及保障有品質的遠程網課和特殊教育服務的長短期方案。

公校系統首席學術官洛夫特(Bridget Loft)已對此道歉，承諾與VLP家庭一起，儘快解決人員、課程安排、技術支持、溝通等方面的問題，8日晚也有線上會談了解家長訴求，相關資訊可留意：vlp.apsva.us。

公校 霸凌 教育

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