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華府手機攝影講座 逾500人上線學習

馬州訊
華府手機攝影講座，大西洋攝影家協會副會長黃士成分享人像攝影心得。(CCCAA提供)
華府手機攝影講座，大西洋攝影家協會副會長黃士成分享人像攝影心得。(CCCAA提供)

應廣大手機攝影迷要求，華盛頓地區同鄉會聯合會(CCCAA)、美京華人活動中心(CCACC)攝影社、大華府東北同鄉會日前共同舉辦線上講座，邀請現任大西洋攝影家協會副會長趙恩香(Emma Zhao)、黃士成分享手機拍照竅門，吸引500多人實時在線觀看。

竅門一：放低機位、配合廣角鏡頭，用手機探索人眼不能達到的視角，獲得陌生感帶來的衝擊；同時「水平線要絕對平」，擺正、端平手機，讓景色自身的美說話。

竅門二：巧用小水坑，水窪不用大，但水面要乾凈、平靜，水下地面越平整越好，對焦到遠處，拍攝時適當減曝光。

竅門三：拍攝太陽和月亮需正確時間點，首先是天氣晴朗、天空沒有陰雲和霧霾，而拍攝太陽是日出前20分鐘至升起後15分鐘內為最佳，選擇3-5焦段，減0.7曝光，拍出來的太陽邊緣清晰；拍攝月亮需採用3X或5X長焦端，抓住月升的時間，減4.0的移位值，確保手機穩定，還可搭配相呼應的元素讓畫面更有意境。

竅門四：虛實結合，黃士成說，面對同一拍攝對象，可一場景多嘗試，做到主題明確、有張有弛，達到心靈的共鳴。

竅門五：熟練掌握中心點、三分線，開辦人像攝影工作室的趙恩香分享說，拍一個東西，要不停拍、不同角度、不同光線地拍，「因為不可能有人物正好出現在你要的三分點上，也不可能有那麽多對稱的場景讓你捕捉，神奇的光線不會乖乖投射在你想要拍攝的景物上。」她說，新手可先從中心點、三分點、對稱軸、引導線，以及衍生出來的位置入手，先做比較直白的簡單關係練習，之後不自覺地在複雜場景也能運用了。

竅門六：美食要會擺，拍攝美食的時候，色彩豐富、擺盤好看與否尤為重要；抓住顏色多這一關鍵點，不同顏色搭配，選擇不同形狀、不同花紋的盤子，梳理構圖的線條，加上光的使用，選擇美的拍攝角度，採用局部取景的方式，對畫面剪輯處理。

華府手機攝影講座，大西洋攝影家協會副會長趙恩香分享人像攝影心得。(CCCAA提供...
華府手機攝影講座，大西洋攝影家協會副會長趙恩香分享人像攝影心得。(CCCAA提供)

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