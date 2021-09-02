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艾妲颶風掃尾 大華府1死 逾5000人斷電 水淹北維公路

記者羅曉媛╱華盛頓報導
艾妲颶風餘勢過境，爆發洪災，費郡營救被困者。(費郡政府提供)
艾妲颶風餘勢過境，爆發洪災，費郡營救被困者。(費郡政府提供)

艾妲(Ida)颶風餘勢8月31日晚間過境大華府地區，造成連續兩日的狂風暴雨、電閃雷鳴，導致5000多人斷電，馬州洛克維爾(Rockville)的一座公寓還發生洪災，一名19歲住戶不幸身亡，此外，馬州州府安納波利斯(Annapolis)還有龍捲風著陸，吹倒部分電線桿和商舖招牌。

馬州蒙郡消防救援隊表示，31日凌晨的大雨導致12層樓高的Rock Creek Woods公寓被水淹，部分房間的水位已快淹到天花板，急救人員從窗戶救出十人，有三人受輕傷就醫，還有一名19歲男子被發現死在公寓內；消防救援隊表示，該公寓的四棟大樓撤離共150人，居民被送往附近的社區中心，並由紅十字會和蒙郡衛生部門提供後續幫助。

蒙郡消防局長格德斯坦(Scott Goldstein)以「可怕」形容該公寓被淹的情況，但表示目前尚不清楚是什麼原因導致公寓被淹，可能是戶外排水管道被堵，或被洪水淹沒。

31日的大雨也導致大華府地區至少5000人斷電，北維州Dominion Energy電力公司的3600多名用戶停電，主要集中在泰森斯(Tysons)、阿靈頓郡和春田(Springfield)地區；電力公司Pepco也有1200多用戶停電，主要集中在華府西北部的Petworth社區，以及馬州Hyattsville。

由於水位過高，北維州費郡也有多條公路被封，其中絕大多數集中在麥克林(Mclean)、維農山(Mount Vernon)和瑞斯頓(Reston)，平日車流密集、連結首都環帶公路(Capital Beltway)的喬治華盛頓公園大道路段，也因大樹倒塌關閉。

大雨也導致本地多個公校系統叫停活動，華府、北維阿靈頓郡、勞登郡、馬納薩斯公園市(Mansssas Park)、亞歷山卓市的公校系統取消1日所有課後活動，馬州蒙郡、喬治王子郡、巴爾的摩郡等地的公校系統1日下午提前下課。

艾妲颶風餘勢過境，多地區發洪水、斷電，北維費郡一棵大樹倒塌。(記者羅曉媛/攝影)
艾妲颶風餘勢過境，多地區發洪水、斷電，北維費郡一棵大樹倒塌。(記者羅曉媛/攝影)

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