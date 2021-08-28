未來幾周 維州將增加難民收容所 增收2萬難民

近日大量阿富汗撤離民眾從維州IAD機場進入美國，國會議員要求更多機場分擔人流，也減輕大華府防疫壓力。（記者張筠 / 攝影）

維州 州長諾譚(Ralph Northam)27日表示，截至目前已有逾1萬4000名阿富汗 的撤離民眾從杜勒斯國際機場 (IAD)進入美國，維州政府25日確認將增加難民收容所，計畫把美軍基地和國民兵(National Guard)資源用於援助阿富汗難民，預計未來幾周該州可增收約2萬人，屆時州府和地方政府會提供新冠檢測、疫苗等資源，國會議員也正爭取更多機場加入人群分流，減輕防疫壓力。

維州州長諾譚(Ralph Northam)25日收到國防部(DOD)通知，將把Quantico的陸戰隊(Marine)基地用於收留阿富汗難民，此外也將調用維州中部的國民兵資源協助；目前維州的Fort Lee陸軍基地已收留許多難民，諾譚政府表示，未來幾周，Quantico和Fort Pickett基地將各自再收留5000到1萬位阿富汗難民。

自神學士(Taliban，另譯塔利班)14日奪取阿富汗政權以來，美國和盟邦已連日撤離8萬多人；諾譚表示，逾1萬4000名撤離民眾從維州IAD機場進入美國，大多數沒有行李，但進入美國機場仍需長時間等候，並接受新冠病毒檢測、辦理相關文件，部分民眾在機場待了一整天甚至更久，還有為迎接家屬從阿富汗返美的民眾。在機場等了逾40小時，國會參院情報委員會主席華納(Mark Warner)因此正再爭取讓更多機場分擔撤離工作，避免大華府機場超負荷，也防止人群聚集提高疫情風險。

諾譚政府發言人尼爾(Grant Neely)表示，維州衛生廳(VDH)替所有無陰性檢測報告的撤離民眾做了新冠檢測，24日檢測的900多人中，有11人為陽性，州府也為所有撤離民眾提供疫苗接種，維州費郡(Fairfax)和勞登郡(Loudoun)政府設置若干隔離站，收納確診的返美公民，而確診的非美國公民則由聯邦政府管理隔離。

諾譚及第一夫人帕梅拉•諾譚(Pamela Northam)近日也視察了Fort Lee基地收容阿富汗難民的情況，表示住宿、醫療、文娛、崇拜等服務都有序進展。