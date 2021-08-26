公職一律須接種 華府市議員促取消檢測選項

華府公校30日開學，多名市議員要求市府撤除市府員工和教職「以檢測代替接種」的選項，加強防疫。（華府公校提供）

輝瑞(Pfizer)新冠疫苗 全面獲批後，華府 多名市議員要求市長包瑟(Muriel Bowser)更改市府官員的接種規定，將「以檢測 代替接種」的選項移除，且除非有特殊宗教或健康需求，市府人員和公校教職員都必須接種。

包瑟本月稍早要求市府員工、華府公校系統(DCPS)的所有教職在9月19日前完全接種，或每周接受新冠檢測；本周聯邦食品暨藥物管理局(FDA)全面批准輝瑞疫苗，華府市議員亨德森(Christina Henderson)及七名議員24日聯名致信包瑟，應刪除檢測選項，除非官員或教職因特殊的宗教或健康原因不能接種。

華府公校下周一(30日)開學，市議員表示，「近一個月前市府能做此防疫決定令人敬佩，但現在是時候加強力度了」，為避免開學後病例驟增，市府應要求所有會與學生接觸的成人都完全接種，才能保證防疫無漏洞，尤其是保護無法接種疫苗的12歲以下者。

亨德森說，檢測仍有太多風險，就算結果呈陰性，也可能已被感染，更易導致病毒擴散。她建議市府參考對醫護人員的規定，修改對市府官員和教職員工的接種要求；包瑟政府要求全市醫護人員在9月30日至少接種一劑，且不能以例行檢測來代替接種。

亨德森等市議員已和華府公校教育總監菲瑞彼(Lewis Ferebee)以及負責衛生及人類服務的副市長溝通，包瑟政府尚未回應此事。

不過華府教師工會(Washington Teachers' Union)主席萊昂斯(Jacqueline Lyons)表示，檢測選項應保留，「我個人認為每個能打疫苗者都應接種，也敦促本工會的所有成員打疫苗，尤其現在輝瑞疫苗已獲全面批准；不過為保證公平，最好的方法還是提供接種和檢測兩種選項，讓員工及教職自行選擇。」