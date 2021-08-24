大華府兒童染疫及呼吸道病例 陡增

兒童確診新冠增多之際，大華府 兒科急診醫生表示，近期本地兒童呼吸道感染病例也出現上升，其中除了因感染新冠引起的呼吸道疾病，也包括最常見的咳嗽、感冒或嚴重肺炎等。

華府國家兒童醫療中心(Children's National Medical Center)的兒科急診醫師薩拉‧康柏斯(Sarah Combs)表示，該醫院截至上周有14名兒童病患因感染新冠住院，「與成年新冠病患相比，此數字似乎沒有太令人驚訝，但若與大華府在去年底新冠高峰期間的住院數18人比較，就明顯看出增加。」

她說，這顯示住院病患正接近高峰期的峰值，但幸運的是，新冠確診數增加的同時，也有許多確診者康復出院。

7月的前三周，國家兒童醫療中心有300多例細支氣管炎(bronchiolitis)病例，該疾病通常是幼童的小氣道(small airways)發炎或感染，但康柏斯指該現象破天荒(unprecedented)，因為細支氣管炎是冬季疾病，而去年冬季居家避疫期間，該院沒有一例細支氣管炎病患。

她解釋，此次細支氣管炎疾病在夏季多發，是因為過去一年來的居家防疫等限制，使得孩童的免疫系統未能充分適應這些病毒，所以現在感染後，就更易生病或病情更重；此現象同時導致本地年輕及學齡孩童有更多人需要住院接受呼吸道感染方面的治療。

北維州 Inova醫療系統的L.J. Murphy兒童醫院近期也有更多孩童看急診，該醫院的發言人麥克柯米克(Curt McCormick)說，好在病人承載量目前尚且可控，不過隨著北維州多個公校學區在本周開學，Inova強烈建議符合接種新冠疫苗 條件的孩童打疫苗，並遵守聯邦疾病防治中心的戴口罩指南，在學校注意保持社交距離、勤洗手。

康柏斯說，如果孩子感到不舒服，就應該待在家，才能幫助防止病毒在學校傳播；她也呼籲家長不需要反應過度，因為絕大多數孩童能很好地戰勝病毒，「即便孩子生病了，但若只是流鼻涕、偶有咳嗽，還是能快樂玩耍，只要他們保持多喝水、沒有呼吸困難，在家休養即可。」