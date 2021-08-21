大華府校車司機荒 增時薪加獎金 費郡促家長自行接送

大華府多地校車司機短缺，許多公校系統推出獎勵計畫或帶薪培訓，並呼籲家長自行接送學生，為學校分擔運輸壓力。（記者張筠 / 攝影）

新冠疫情 爆發後，大華府各地校車司機流失嚴重，如今陸續恢復實體授課，校車司機人力不足問題仍未解決，許多公校 系統推出獎勵計畫或帶薪培訓，希望吸引更多司機應聘，維州 最大的費郡公校(FCPS)19日更請求民眾在開學後，鼓勵家長自行接送學生，協助分散運輸壓力。

距離開學不到一周，費郡公校仍缺190名校車司機，該公校19日通過推特和臉書，請求家長們自行接送孩子上下學，並鼓勵民眾拼車，避免天天載送壓力大，此外該公校也推出2000元的應聘獎勵，吸引新的校車司機加入行列，同時也提供推薦司機入職的員工1000元獎勵。

維州勞登郡(Loudoun)公校的校車司機時薪，則提升至22.16元，相當於大華府地區的最高水平，該公校運輸主任戴維斯(Scott Davies)表示，目前有50條校車線路缺乏人力，「校車很多，需要接送的學生也很多，但司機真的太少。」

勞登郡公校還推出2500元的應聘獎勵，以及1000元的推薦獎勵，鼓勵教職員工引薦新校車司機，緩解開學季的燃眉之急。

戴維斯表示，若應聘校車司機的民眾有未滿學齡的兒童，勞登郡公校允許司機帶孩子一起工作，且公校將提供相應補貼，「這將為校車司機節省育兒成本，且平均每天工作時間不會超過五小時。」

馬州喬治王子郡(Prince George's County)公校仍有200多個校車司機職缺，弗雷德瑞克郡(Frederick County)缺25名，提供1500元的應聘獎勵。

受疫情影響，許多公校從網路教學恢復到實體課時面臨不少困難，除了校車司機短缺，部分公校還急需食物管理人員，弗雷德瑞克郡公校從冬天開始招聘，至今仍有大量職缺未填滿。