馬州防疫新規 醫護9.1前須接種至少1劑 否則每周要檢測

霍根政府要求全州醫護人員9月1日前接種至少一劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

馬州 州長霍根(Larry Hogan)本周公布防疫新規，要求全州醫院、療養院員工在9月1日前，接種至少一劑新冠疫苗 ，無法提供施打證明者須每周接受新冠檢測；此前華府也剛推行類似規定，而相鄰的維州還未發布全州範圍的醫護人員接種令，但幾家較大的醫療機構已自行要求員工打疫苗。

目前馬州最大的幾個醫院系統都已要求員工接種新冠疫苗，包括馬里蘭大學(UMD)醫院、約翰霍普金斯(John Hopkins)醫療系統，MedStar、GBMC HealthCare系統，但並非所有醫院都實行接種令。

霍根表示，Delta變種病毒 對未接種群體的威脅加劇，因此發布新規新令，以此保護高危群體並避免更大範圍的社區傳播，「部分機構甚至有超過半數的員工沒接種，威脅高危群體的生命安全，也加大醫護人員應對Delta變種病毒的壓力，這完全不能接受。」

雖然馬州住院和確診人數未達疫情高峰期的程度，但自7月開始確診病例穩定增加，上周增加了19%，且馬州陽性檢測率已近5%，接近聯邦疾病防治中心(CDC)定義的「高度傳播」(high transmission)。

馬州當前已有逾60%人完全接種，州府目標在9月6日勞工節(Labor Day)前有80%人口接種疫苗，截至18日已有79.5%成人(18歲及以上)接種至少一劑，65歲以上的年長群體接種率達94%。

州政府本周也表示，未來馬州居民可上網下載疫苗證明，以便向雇主或商家出示；但霍根說，現不考慮頒布全州範圍的室內口罩令，接種人數增多後，就無需更嚴格的口罩令。

華府本周也規定醫護工作者須接種疫苗，維州未頒布全州範圍的規定，但多家大型醫療機構已要求員工接種。