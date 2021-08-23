脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師談五十肩

脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師

馬州 華府脊椎神經專科診所 Rockville Family Chiropractic Clinic 的名醫金熙哲 Huichul Kim 醫師，講解五十肩的成因、症狀、治療及預防。

五十肩的正確名稱是凍結肩，這是慢性肩部關節痛症和運動受限引起的最常見的疾病之一，佔整體人口的約2%。五十肩並不一定是50歲以後才出現，40歲之前或60歲之後也有可能出現這一症狀。其主要特徵是在沒有特別的原因下肩部關節活動受限，引發嚴重的痛症。大家都知道，凍結肩是一種可自我恢復的疾病，大部分可通過保存性治療而好轉，經過一段時間後會自然恢復。但需要很長一段的恢復時間，恢復後部分關節運動仍然會受限，易留下後遺症。

凍結肩的原因主要有兩個，一是沒有特別原因的特發性，二是由其他原因導致的二次性凍結肩。特發性凍結肩的產生沒有特別的理由，由於肩關節內的軟部組織漸漸形成而出現疼痛，同時能動和手動關節運動也會受限。二次性凍結肩又分為內因性、外因性和全身性三種，內因性是由於肩關節周邊的外傷或炎症變化而導致的，有肩袖撕裂、鈣化性肌腱炎、肩關節周圍骨折等。外因性是由於肩關節外部的疾病導致的，包括心臟疾病、呼吸器疾病、頸椎疾病等，全身性是由於代謝性疾病而導致的，主要有糖尿病 、甲狀腺功能亢進等。

凍結肩的主要症狀有關節運動障礙和痛症。肩部會伴隨疼痛，嚴重時擦肩而過也會感覺疼，程度非常嚴重。其特徵在於夜間痛症會加劇，一開始肩部關節的某個動作會受限，隨後是其他動作也會受限，依次出現症狀。但僅僅是運動障礙和痛症兩個症狀也不能即刻就判定為凍結肩。首先是胳膊向後向上的動作出現問題，然後是從側面抬起的動作出現問題，最後是向前抬起的動作也出現問題，這樣依次出現的活動障礙，可判定為凍結肩。若順序顛倒或中間部分省略的話，則有可能是其他肩部疾病。與凍結肩類似的代表性疾病有肩袖撕裂和頸部間盤突出。雖然相似，但各個疾病所帶有的運動障礙特徵有所不同。首先，肩袖撕裂是圓圓地貼著構成肩部關節上腕骨部位的四個肌腱套出現老化，在反復衝擊或磨耗下出現破裂的疾病，若長期放置不治的話，則會像凍結肩一樣晚上痛症加劇，因此很多情況下會誤認為是凍結肩。為了辨別開來，需要仔細觀察抬高胳膊的角度和運動時出現的痛症。肌腱套出現破裂的話，胳膊朝特定方向抬起時會出現痛症。朝一側抬起的動作時活動受限、痛症嚴重，而向前或向後抬起的動作時活動受限和痛症的程度相對較輕。從這一點上可以與從後面抬起的動作下出現障礙的凍結肩明顯區分開來。再就是肌腱套破裂的話出現障礙的胳膊抬高90度的話症狀會加重，但忍著痛還可以將胳膊抬得更高。若是凍結肩的情況，出現運動障礙時，無論再怎麼抬高胳膊，也只會加劇疼痛，胳膊無法抬到一定的高度以上。與凍結肩很難區分的頸部間盤突出的情況，根據脖子活動的角度，脖子、肩膀和手指頭都會出現電流般的刺痛，而凍結肩的特徵則是肩部關節周圍和整個胳膊疼痛。頸部間盤突出的情況，脖子直立時疼痛，躺下時痛症一般會減輕。

為了治療凍結肩，需要階段性地做一些提高肩部關節運動範圍的活動，如伸展運動、肌腱套等張訓練和體力強化、適用性訓練等。伸展運動需要柔和、緩慢、微痛下放鬆、手動和有體系、有規則的進行。伸展運動包括舉起運動、中立位運動、背旋轉運動、上體交叉運動等，在不出現痛症時可以持續堅持做，從一數到十慢慢地柔和舒適地進行活動。一次運動可反復做5-10次，然後逐漸擴大運動範圍，最好一天做3次以上。而且做體操或慢跑15分鐘，做完準備運動洗澡後再開始做的話，效果更佳。在華氏度113度(攝氏度45度)的水中浸泡3~5分鐘左右，再進行伸展運動更好。在某種程度上肩部關節活動恢復之後再進行體力強化運動，在熱身運動不充分的情況下不可以進行體力運動。運動過程中若痛症加劇，則要適當調節運動強度，堅持持續運動的話會看到效果。

正如前面所提到的，需要銘記的是凍結肩並不是到了50歲才會產生的疾病，平時姿勢不當或壓力過大、全身緊張的三四十歲年齡的人也需要注意肩部痛症，預防凍結肩。

金熙哲醫師聯絡電話：(301)881-3435，Rockville Family Chiropractic Clinic診所地址為：11921 Rockville Pike, Suite 411，(4樓)， Rockville, MD 20852。診所位於馬州洛城 Mid-Pike Plaza 對面，White Flint 紅線地鐵站 北，地下室停車方便，第一小時免費停車，歡迎來電預約。