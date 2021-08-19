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疑防疫壓力大 蒙郡衛生官蓋里斯9•12辭職

記者張筠／馬州報導
領導馬州人口大郡防疫和衛生工作的蒙郡衛生官員蓋里斯18日向郡府遞交辭呈，他將於9月12日結束在蒙郡衛生部門的四年工作。（取自推特）
領導馬州人口大郡防疫和衛生工作的蒙郡衛生官員蓋里斯18日向郡府遞交辭呈，他將於9月12日結束在蒙郡衛生部門的四年工作。（取自推特）

領導馬州人口大郡防疫和衛生工作的蒙郡衛生官蓋里斯(Travis Gayles)，18日遞交辭呈，將於9月12日結束在蒙郡衛生部門的四年工作，他雖未透露辭職原因和未來計畫，但曾在去年受訪時表示壓力很大；該消息突然，引蒙郡官員震驚，郡長艾瑞奇(Marc Elrich)18日稱讚並感謝蓋里斯在疫情期間的貢獻。

蓋里斯18日凌晨3時左右致信艾瑞奇等蒙郡官員提交辭呈，表示9月12日將是他工作的最後一天，「很榮幸能在過去四年服務蒙郡民眾，包括新冠疫情以來的18個月。感謝大家給我一個科學且包容多種聲音和想法的空間，並為平等的衛生資源共同努力。」

蓋里斯從2017年起擔任蒙郡衛生官，在防疫期間因主張嚴格防疫和謹慎重啟，招致褒貶不一的評價；多名官員表示，因嚴格防疫規定，蒙郡的死亡人數較少，疫情擴散速度也較慢，蒙郡也是全國接種率較高的地區，逾83%民眾已打疫苗，蓋里斯也因防疫成績被大眾熟知，幾乎每天都回應民眾提問，並指導蒙郡制定防疫規定。

不過，他去年夏天要求私立學校僅提供網課的命令招來批評，馬州州長霍根(Larry Hogan)當時指蒙郡政府介入過度，也有家長因此向聯邦提訴，蓋里斯最終不得不撤銷命令，但他堅稱此做法是為了學生的安全和健康著想。

雖然蓋里斯沒透露辭職原因和未來計畫，但他去年曾在受訪時表示，部分群體出於對其防疫策略不滿，以種族主義和「恐同」等信息攻擊他，讓他備感壓力，甚至需警方介入。

疫情爆發以來，全國各地有逾250名州、郡級的衛生官員離職，其中主要原因是防疫壓力過大。

蓋里斯的辭職引蒙郡許多官員震驚，艾瑞奇表示18日上午才得知蓋里斯要離職，但稱讚蓋里斯在防疫期間展現出的領導力和專業素養，「得益於蓋里斯的付出，蒙郡民眾得享更健康的生活，疫情期間他保持理性，讓政府和民眾都能相信其決定是依據科學而非以政治為主導，他的冷靜和領導力推動蒙郡成為全美疫苗接種人數最多的地區之一。」

蒙郡衛生官員由馬州衛生廳任命，艾瑞奇表示，將立即與州府官員協商新衛生官的銜接工作。

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