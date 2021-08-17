華府防疫新規：醫療人員9月底前須打疫苗

華府要求醫護人員及醫療環境從業人員在9月30日之前至少接種一劑新冠疫苗，不然就定期做檢測。(記者羅曉媛／攝影)

華府 市長包瑟(Muriel E. Bowser)16日宣布防疫新規，該市所有醫療護理行業(health-care)員工須在9月30日之前，至少接種一劑新冠疫苗 ，否則就每周接受新冠檢測 ；這是華府新冠疫情反彈之後，市政府為提高接種率、降低傳播風險而採取的最新措施。

華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)表示，醫療從業人員須在9月30日之前，接種兩劑疫苗(如輝瑞、莫德納)的至少一劑疫苗，或接種只需一劑的嬌生疫苗；此規定適用於所有在華府工作、有執照或無執照的醫療業者，以及緊急醫療服務(EMS)人員，有執照或已認證從業者在申請或更新執照時，需出示接種證明；若不打疫苗，則要從9月30日開始定期接受檢測。

私營的救護車、個人醫療護理助理及其他醫療場所的員工，例如清潔工或提供飲食服務的員工，也需遵守新規。

內斯比說，新規定非常有必要執行，確保醫療環境的安全為不可或缺的重要工作，更能幫助華府避免爆發集中感染，「我們都看到去年疫情之初的景象了，當時醫護人員很容易被感染，都是因為沒有疫苗的保護。」

華府絕大多數醫院早前已要求員工接種新冠疫苗，華府醫院協會(D.C. Hospital Association)的主席賈奎琳‧柏文斯(Jacqueline D. Bowens)表示，各家醫院將自行決定執行接種要求的具體時間線和做法。

華府過去七天的平均日增確診數已達到每十萬人有21人確診，確診率是去年同期的一倍；近期絕大多數新增確診和住院病患也都來自未接種群體，今年5月以來因感染新冠去世的45人，沒有一個打完疫苗，且幾乎都是非裔。