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美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

疫情升級 維州、華府、喬治王子郡列「高度傳播」區

記者張筠／華盛頓報導
大華府疫情攀升，所有郡市都已達到CDC定義的「大量傳播」門檻，維州大部分地區、華府和喬治王子郡則為「高度傳播」地區。（記者張筠 / 攝影）
大華府疫情攀升，所有郡市都已達到CDC定義的「大量傳播」門檻，維州大部分地區、華府和喬治王子郡則為「高度傳播」地區。（記者張筠 / 攝影）

華府疫情升溫，所有郡市在過去兩周陸續超過聯邦疾病防治中心(CDC)定義的「大量傳播」(substantial transmission)門檻，維州大部分郡市、華府和馬州喬治王子郡(Prince George)均因感染人數增加，升級列入「高度傳播」(high)地區，上述地方的多數染疫者未接種新冠疫苗

CDC根據兩項指標評估各地疫情：七天平均確診率及每10萬人中的新增病例，「大量傳播」為陽性確診率在8%至10%，或每10萬人中有50至100名新病例，超過這兩個指標則為「高度傳播」地區，CDC建議這兩類地區實行室內口罩令，無論民眾是否已打疫苗。

根據維州政府公布的最新數據，維州過去七天每10萬人中有137宗新病例，全州133個郡市中，有97個列入「高度傳播」區，28個為「大量傳播」，僅有費爾法克斯市(Fairfax City)、馬納薩斯公園市(Manassas Park)和Bath郡屬於「低傳播」(low transmission)。

華府過去七天內每10萬人中有123宗病例，雖然死亡病例增長不明顯，但住院人數在過去七天內增長逾64%，市衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)本周也表示，年輕、未接種疫苗者是加快疫情傳播的主要群體，尤其是25至34歲年齡段。

近日華府的「突破性感染」病例也明顯增加，1月到8月期間所有新增病例中，已接種疫苗者僅占3%，住院病患中打疫苗者最多占2%，但現在有近10%的住院病患為已接種群體，不過內斯比表示，疫苗對病毒仍有顯著防禦性，鼓勵市民儘快接種。

馬州過半數的郡市處於「大量傳播」狀態，包括華人聚集的蒙郡(Montgomery)，其中喬治王子郡過去七日平均每10萬人中有110宗新病例，為「高度傳播」地區，該郡8月第一周共增加972宗病例，住院人數增加了73%，平均每周有52人因感染新冠病毒住院；根據CDC數據，該郡54%人口完全接種。

疫苗 華府 CDC

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