「別等待，快接種」 馬州抽獎學金獎刺激年輕人接種率

大華府新冠確診因delta變種病毒再次攀升，馬州 州長霍根(Larry Hogan)9日啟動「別等待，快接種！」(Don't Wait, Vaccinate)活動，旨在鼓勵家長和監護人在新學年開始前，帶孩子接種所有常規疫苗 ；霍根也宣布8月為「免疫關注月」(Immunization Awareness Month)，並繼續透過獎學金抽獎，鼓勵更多年輕人打新冠疫苗。

馬州衛生廳(MDH)的公共衛生副廳長陳瑾琳(Jinlene Chan)表示，州政府正與兒科醫生及其他醫療護理業者合作，優先兒童保健看診(well-child visit)，各郡市的衛生部門也設立多個疫苗診所，幫助孩子們安全返校。

根據馬州免疫信息系統ImmuNet，去年4月，新生兒到18歲年齡段的孩童及青少年的接種數驟降，比2019年同期下滑46%；同時段的兒童常規疫苗接種數也減少，尤其麻疹、腮腺炎(mumps)、風疹(rubella)的接種數下滑71%，水痘疫苗接種減少68%。

「別等待，快接種！」活動包括從電視和數字媒體端發布公共服務公告，由兒科醫生或其他醫護人員用英語、西語向公眾傳遞接種信息，提醒家長為子女預約，保證他們及時打完所需疫苗；該活動也推出線上免費疫苗記錄網站(myirmobile.com)，家長或監護人可上網查看並獲取子女的官方疫苗紀錄。

此外，兒科行業組織也提醒家長恢復孩童常規檢查、接種所需的常規疫苗；美國 兒科學會馬州分會主席黛比‧巴達維(Debbie Badawi)說，拖延接種常規疫苗可能導致原本可預防的疾病出現地區或全國性傳播，強烈建議家長與子女的兒科醫生溝通，確認是否已打好各項疫苗，以便獲得最大保護。