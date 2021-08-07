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大華府多所大學 規定返校師生須完全接種

記者張筠／華盛頓報導
喬治城大學要求師生今秋開學前完全接種，在校內也要戴口罩。（記者張筠╱攝影）
喬治城大學要求師生今秋開學前完全接種，在校內也要戴口罩。（記者張筠╱攝影）

因Delta變種病毒威脅加劇，大華府多所大學頒布最新防疫規定，要求師生今秋返校前必須完全接種新冠疫苗，也有大學強制師生回到校園必須戴上口罩

要求師生在返校前完全接種新冠疫苗的學校包括美利堅大學(AU)、喬治城大學(GU)、喬治華盛頓大學(GWU)、霍華達大學(Howard University)、摩根州立大學(Morgan State University)、哥倫比亞特區大學(UDC)、馬里蘭大學(UMD)，而維吉尼亞大學(UVA)僅要求所有學生接種，對教職為「強烈建議」，並非硬性規定。

各校的防疫規定如下：

●馬里蘭大學早在4月就頒布疫苗接種規定，要求返校師生在8月30日開學前須完全接種，學校所有成員也須接受定期檢測，室內外活動均須戴口罩；為確保實體課、用餐服務、校舍、健身房、圖書館等正常進行，該校呼籲遠程授課的教師增加實體教學的天數。

●喬治華盛頓大學要求師生上傳疫苗接種證明到學校的醫療系統，新生的入學疫苗要求，也增加了「新冠病毒」，留學生若接種了非美國授權或接受的新冠疫苗，學校會與學生逐一協調。

●美利堅大學最新調查顯示，73%師生已完全接種，另有19%計畫打疫苗，該校規定，不論接種狀態，所有師生在校內都必須戴口罩並保持社交距離，有特殊健康需求或宗教要求的師生可申請疫苗豁免。

●維吉尼亞大學要求所有學生完全接種，否則不能返校，因特殊健康或宗教需求得到豁免的學生須每周接受檢測，教職沒有疫苗規定，但校方強烈建議打疫苗；根據學校目前規定，完全接種的師生在室內外場所可不戴口罩。

沒有疫苗規定的學校包括美國天主教大學(The Catholic University of America)和維州社區大學(Virginia Community Colleges)，兩所學校僅頒布室內口罩令，並鼓勵師生謹慎防疫。

因Delta變種病毒威脅加劇，大華府多所大學頒布防疫規定，要求師生今秋返校必須接...
因Delta變種病毒威脅加劇，大華府多所大學頒布防疫規定，要求師生今秋返校必須接種新冠疫苗，或實行室內口罩令。（記者張筠╱攝影）

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