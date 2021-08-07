強制戴口罩衝擊營運 華府健身業請命以「接種」代替

華府重啟室內口罩 令已超過一周，該命令規定市民無論疫苗 接種狀態，在室內都要戴口罩，但華府健身 聯盟(DC Fitness Alliance)近日致信市府，稱「口罩令」對健身行業衝擊明顯，因為戴上口罩不利運動，希望市府能夠允許健身機構執行「疫苗接種規定」取代強制口罩令，這也意味著員工和顧客必須接種疫苗，才能進入健身房且不需戴上口罩。

華府健身聯盟致信市長包瑟(Muriel Bowser)和市衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)表示，「非常驚訝市府要求健身房、運動中心也執行口罩令」，該聯盟表示，完全接種的群體感染率較低，對新冠病毒有較強免疫力，且健身時戴口罩也很不舒服、不方便，因此希望市府允許健身機構在「僅完全接種者可進入」(vaccinated-only)的規定下經營，以此免除口罩令。

該聯盟也表示，將嚴格記錄沒戴口罩的健身者/訪客，要求健身者保持距離，「健身行業受口罩令的影響比其他行業更大，很多民眾不願戴口罩健身，因此生意受嚴重衝擊」；此外接種疫苗的規定也將有利提升社區接種率，讓更多民眾了解打疫苗不僅保護自身，也保護他人，能給社區創造更安全穩定的空間。

華府健身聯盟肯定市府對公共衛生及安全的考量，並相信疫苗對防疫的重要性，在信上簽字的15家健身機構均已完全接種。