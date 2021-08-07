我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

強制戴口罩衝擊營運 華府健身業請命以「接種」代替

記者張筠／華盛頓報導

華府重啟室內口罩令已超過一周，該命令規定市民無論疫苗接種狀態，在室內都要戴口罩，但華府健身聯盟(DC Fitness Alliance)近日致信市府，稱「口罩令」對健身行業衝擊明顯，因為戴上口罩不利運動，希望市府能夠允許健身機構執行「疫苗接種規定」取代強制口罩令，這也意味著員工和顧客必須接種疫苗，才能進入健身房且不需戴上口罩。

華府健身聯盟致信市長包瑟(Muriel Bowser)和市衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)表示，「非常驚訝市府要求健身房、運動中心也執行口罩令」，該聯盟表示，完全接種的群體感染率較低，對新冠病毒有較強免疫力，且健身時戴口罩也很不舒服、不方便，因此希望市府允許健身機構在「僅完全接種者可進入」(vaccinated-only)的規定下經營，以此免除口罩令。

該聯盟也表示，將嚴格記錄沒戴口罩的健身者/訪客，要求健身者保持距離，「健身行業受口罩令的影響比其他行業更大，很多民眾不願戴口罩健身，因此生意受嚴重衝擊」；此外接種疫苗的規定也將有利提升社區接種率，讓更多民眾了解打疫苗不僅保護自身，也保護他人，能給社區創造更安全穩定的空間。

華府健身聯盟肯定市府對公共衛生及安全的考量，並相信疫苗對防疫的重要性，在信上簽字的15家健身機構均已完全接種。

健身 口罩 疫苗

上一則

群聚歡慶NBA冠軍 威州近500人染疫

下一則

伊州7天病例增5成 呼吸機用量加倍

延伸閱讀

CDC：新冠倖存者不接種疫苗 再染疫機率多2倍

CDC：新冠倖存者不接種疫苗 再染疫機率多2倍
不甩圍剿拒退讓 珍妮佛安妮絲頓堅持：不打疫苗就絕交

不甩圍剿拒退讓 珍妮佛安妮絲頓堅持：不打疫苗就絕交
華府學生免費乘車卡上路 開學首周可領取

華府學生免費乘車卡上路 開學首周可領取
餐館不執行口罩令 華府開罰1000元 重則吊銷酒牌

餐館不執行口罩令 華府開罰1000元 重則吊銷酒牌
Delta變種病毒激增 戴口罩別馬虎 必要時可戴兩個

Delta變種病毒激增 戴口罩別馬虎 必要時可戴兩個

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

豪宅外揮槍夫婦認罪 密州州長宣布赦免

2021-08-04 10:06
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

2021-08-01 21:06

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」