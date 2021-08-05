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無助解決犯罪 華府議會大砍市長增聘警力經費

記者張筠／華盛頓報導
年初國會暴亂之後，華府曾在總統就職期間封鎖道路、並有國民兵進駐，加強安保，首都警力也成關注話題。（記者羅曉媛／攝影)
年初國會暴亂之後，華府曾在總統就職期間封鎖道路、並有國民兵進駐，加強安保，首都警力也成關注話題。（記者羅曉媛／攝影)

華府近期接連發生槍擊案造成恐慌，警務問題再受矚目，華府市議會3日通過140億元的預算，其中將華府市長包瑟(Muriel Bowser)要求用於補充警力的1100萬元「砍半」，僅同意500萬元用於擴增警力，另外600萬則移做預防暴力犯罪經費。

華府當前警員數量已比去年9月少了200多人，警力還在繼續流失，包瑟日前要求市議會在2022財年，從基礎建設的相關投資中撥款1100萬元來增加170名警力，讓華府警員穩定在3615人左右，避免警員工作壓力太大而導致執法效率下降，但未獲市議會支持。

市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)和領導司法及公共安全委員會的市議員艾倫(Charles Allen)表示，增加警力不是打擊暴力犯罪的唯一解決方式，因此提出折衷方案，包括把包瑟提議的1100萬元刪減一半，也就是500萬元擴充警力，另外的600萬元，則移做「預防暴力項目」(violence prevention programs)之用；該案經過多日辯論後，於3日通過。

支持將警務資金砍半的議員表示，解決犯罪問題不僅是增添警力，這也不能解決所有人對社區安全的需求；市議員麥克達菲(Kenyan McDuffie)引用數據表示，2015年華府有3838名警察，全年有162起凶殺案，2017年警員3815人，凶殺案116起，2020年警員3796人，凶殺案198起，而今年截至目前凶殺案已有114起，「並非警員越多，凶殺案就越少。」

但包瑟表示，若不減輕每一警員的壓力，最終將壓垮華府警察局，「合理分配聯邦和地方資金，才能解決更多問題，例如用4億元增加可負擔住房、2億元創造就業，其他包括減少槍枝暴力、完善警務系統，但市議會卻只通過華府警方所需資金的一半。」

市議員瑪麗·切爾(Mary Cheh)引用華府警長康提(Robert Contee)的證詞，表示華府需要更多警探和警員來應對日益增長的暴力犯罪，「提高警方在社區的可見度，擴增人力也能避免警員壓力過大。」

華府 暴力犯罪 警察

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