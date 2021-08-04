喬治王子郡槍案6死 警力不足緝兇難

馬州喬治王子郡(Prince George's)上周末發生四起槍擊 案，導致六人死亡、四人受傷，警方仍在追查兇手，該郡警長阿齊茲(Malik Aziz)表示，喬治王子郡在過去一個月警力減少近20名，人手不足增加了警方打擊犯罪的難度，雖然周末致命槍擊案的案發地附近有警員巡邏，但警方不可能預測或根除犯罪，而槍支安全與警力不足，也增加了打擊暴力犯罪 的執法難度。

喬治王子郡上周末連續發生三起槍擊案，第一起7月31日凌晨發生於Landover的Village Green路附近，當時一輛車經過朝外面開槍，導致65歲的Hannah Woods和24歲的Nijah Johnson死亡，另有一名女性受傷；大約在相同時間，在Hyattsille區的Ryderwood Court路附近也發生槍擊案，急救人員發現17歲的Kyree Duvall當場死亡，另一20歲的女性Camisha Jenifer送醫不治。

警方目前仍在追查兇手，表示兩起案件可能涉及槍枝買賣，雙方交易時發生糾紛而引發暴力，但並非所有受害者都與此事有關。

第三起槍擊案7月31日上午發生於22nd Place附近，警方發現一輛被撞壞的廂型車，並在裡面發現44歲的Angel Olivares死亡，身上有多處槍傷，車內另有兩名女性中槍，無生命危險；第四起槍擊案發生在8月1日晚8時，16歲的Micah Briscoe在Northam路附近遭槍殺，另有一人受傷送醫。

警方說，四起槍擊案為獨立案件，互不相關，但一個周末有六人死亡，讓該郡今年的遭謀殺的死者人數突破80名，比去年同期增長72%，接連發生多起槍擊案也令社區恐慌。

今年6月喬治王子郡剛宣布夏日打擊犯罪計畫，旨在降低青少年犯罪率，增加警方在社區的可見度，不過警長阿齊茲在槍擊案發生後表示，雖然案發地附近有警員巡邏，但警方無法預測犯罪行為，更無法根除暴力問題。

目前作案動機尚不明確，阿齊茲表示喬治王子郡近幾年的暴力犯罪增長明顯，過去一年的疫情和社會經濟問題也加劇增長，再加上警力不足，社區安全問題一直都是執法部門面臨的難題。

喬治王子郡警察 局的1800個崗位仍有幾百個職缺，警方不得不以加班來避免執勤缺口；阿齊茲說，過去一個月約20名警察退休或辭職，再增執法難度，「增派警力，提高警員在社區的可見度，才能有效解決犯罪問題。」