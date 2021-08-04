我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國棒球2轟擺平多明尼加 再1勝就有金牌戰

勇士續約 2.15億元頂薪大合約 柯瑞簽了

喬治王子郡槍案6死 警力不足緝兇難

記者張筠／馬州報導

馬州喬治王子郡(Prince George's)上周末發生四起槍擊案，導致六人死亡、四人受傷，警方仍在追查兇手，該郡警長阿齊茲(Malik Aziz)表示，喬治王子郡在過去一個月警力減少近20名，人手不足增加了警方打擊犯罪的難度，雖然周末致命槍擊案的案發地附近有警員巡邏，但警方不可能預測或根除犯罪，而槍支安全與警力不足，也增加了打擊暴力犯罪的執法難度。

喬治王子郡上周末連續發生三起槍擊案，第一起7月31日凌晨發生於Landover的Village Green路附近，當時一輛車經過朝外面開槍，導致65歲的Hannah Woods和24歲的Nijah Johnson死亡，另有一名女性受傷；大約在相同時間，在Hyattsille區的Ryderwood Court路附近也發生槍擊案，急救人員發現17歲的Kyree Duvall當場死亡，另一20歲的女性Camisha Jenifer送醫不治。

警方目前仍在追查兇手，表示兩起案件可能涉及槍枝買賣，雙方交易時發生糾紛而引發暴力，但並非所有受害者都與此事有關。

第三起槍擊案7月31日上午發生於22nd Place附近，警方發現一輛被撞壞的廂型車，並在裡面發現44歲的Angel Olivares死亡，身上有多處槍傷，車內另有兩名女性中槍，無生命危險；第四起槍擊案發生在8月1日晚8時，16歲的Micah Briscoe在Northam路附近遭槍殺，另有一人受傷送醫。

警方說，四起槍擊案為獨立案件，互不相關，但一個周末有六人死亡，讓該郡今年的遭謀殺的死者人數突破80名，比去年同期增長72%，接連發生多起槍擊案也令社區恐慌。

今年6月喬治王子郡剛宣布夏日打擊犯罪計畫，旨在降低青少年犯罪率，增加警方在社區的可見度，不過警長阿齊茲在槍擊案發生後表示，雖然案發地附近有警員巡邏，但警方無法預測犯罪行為，更無法根除暴力問題。

目前作案動機尚不明確，阿齊茲表示喬治王子郡近幾年的暴力犯罪增長明顯，過去一年的疫情和社會經濟問題也加劇增長，再加上警力不足，社區安全問題一直都是執法部門面臨的難題。

喬治王子郡警察局的1800個崗位仍有幾百個職缺，警方不得不以加班來避免執勤缺口；阿齊茲說，過去一個月約20名警察退休或辭職，再增執法難度，「增派警力，提高警員在社區的可見度，才能有效解決犯罪問題。」

槍擊 暴力犯罪 警察

上一則

美足「水牛城比爾」思遷德州 牛仔隊:別來

下一則

趙小蘭任Kroger董事 休士頓僑界傳喜訊

延伸閱讀

紐約市7月槍擊案下降35% 但幫派街頭廝殺仍是大患

紐約市7月槍擊案下降35% 但幫派街頭廝殺仍是大患
涉館長槍擊案 警逮天道盟美鷹會要角王鑫

涉館長槍擊案 警逮天道盟美鷹會要角王鑫
科洛那市電影院搶劫殺人案 20歲嫌犯被捕

科洛那市電影院搶劫殺人案 20歲嫌犯被捕
南加一對男女看電影被槍擊一死一傷 嫌犯27日被捕

南加一對男女看電影被槍擊一死一傷 嫌犯27日被捕
北加奧克蘭華埠 又發生槍擊案

北加奧克蘭華埠 又發生槍擊案

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉謀殺被捕

2021-07-27 21:20
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

2021-08-01 21:06

超人氣

更多 >
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚
1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金

1張圖／東奧獎牌榜 中國累積32金 美國24金
五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職

五角大廈外爆槍戰 槍手斃命 1警殉職
少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了
路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協

路透：中國悄悄發布國貨採購指引 恐違美中首階段貿協