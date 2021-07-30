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夏季熱門活動 大華府各郡集市回歸

記者羅曉媛／華盛頓報導

巨大火雞腿、種類繁多的油炸美食…這些常見於大華府集市的美食，因疫情闊別一年後，將陸續回歸。

維州

●阿靈頓郡集市，8月18日至22日在湯瑪斯傑弗遜社區中心(Thomas Jefferson Community Center)舉行，該集市以展出多樣聞名，例如食品裝飾、編織、服飾製作等，有意參展可在8月16日之前申請：bit.ly/3i7zl3z，地址：3501 Second St. South, Arlington, Virginia 22204。

●勞登郡(Loudoun)集市將持續到8月1日，今年還有吃西瓜比賽、兔子跳高比賽(rabbit hopping)，以及雞屎賓果比賽(chicken poop bingo)等，地址：17558 Dry Mill Rd., Leesburg, Virginia 20175，詳情：bit.ly/2Wz401w。

但人口大郡費郡，仍因疫情取消今年的慶祝費郡節(Celebrate Fairfax! Festival)，改到2022年再辦。

馬州

●蒙郡農業集市將於8月13日至21日在蓋城舉行，可觀賞「叛逆怪獸卡車之旅」(Renegade Monster Truck Tour)，看不同名號的卡車在賽場奔馳，以及撞車大賽(demolition derby)，主辦方指將是精彩連連，地址：Pin Oak Dr., Gaithersburg, Maryland 20877。

●喬治王子郡集市在9月9日至12日舉行，今年的特色是最美嬰兒大賽(Beautiful Baby Contest)，家有幼童的家長可帶孩子參加，將按年齡分三組比賽，詳情：bit.ly/3la58mh，地址：14900 Pennsylvania Ave., Upper Marlboro, Maryland 20772。

●安奧蘭多郡(Anne Arundel)集市將於9月15日至19日舉行，現場有音樂會和拍賣會，還有漏斗蛋糕等美食，地址：1450 Generals Hwy., Crownsville, Maryland 21032。

●馬州集市將於8月26日至9月6日舉辦，詳情：bit.ly/3BNl0B8，地址：2200 York Rd., Lutherville-Timonium, Maryland 21093。

●哈維郡(Howard)集市將於8月7日至14日舉辦，詳情：bit.ly/3xdCkvu，地址：2210 Fairgrounds Rd., West Friendship, Maryland 21794。

美食 疫情 馬州

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