我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

疑染沙門氏菌 味可美召回4款調味料

記者羅曉媛／馬州報導
「味可美」召回疑遭沙門氏菌污染的調味料。(McCormick提供)
「味可美」召回疑遭沙門氏菌污染的調味料。(McCormick提供)

馬州巴爾的摩的知名調味料公司「味可美」(McCormick & Company)因疑似沙門氏菌污染，現召回四款佐料產品，包括兩款McCormick Perfect Pinch義大利調味料、McCormick Culinary義大利調味料、Frank's RedHot Buffalo Ranch調味料。

「味可美」在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)發布召回聲明指，常規測試期間發現部分調味料可能遭沙門氏菌污染，因此主動召回可能受影響的調味產品，這些產品是在6月20日至7月21日期間銷往維州、馬州等全美32個州，目前尚未收到食用後生病的投訴，「味可美」提醒消費者扔掉這些產品，並已通知各超市下架受影響產品。

召回產品包括：

McCormick Perfect Pinch Italian Seasoning調味料，1.31盎司瓶裝，UPC號碼：052100049731，產品編號：901582629，有效期標註：BEST BY MAY 26 24 K、BEST BY MAY 27 24 K、BEST BY JUN 04 24 K、BEST BY JUN 05 24 K。

McCormick Perfect Pinch Italian Seasoning調味料，2.25盎司瓶裝，UPC號碼：052100038254，產品編號：901455463，有效期標註：BEST BY JUN 30 24 H、BEST BY JUL 01 24 H。

McCormick Culinary Italian Seasoning調味料，1.75磅瓶裝，UPC號碼：52100325743，產品編號：932574，有效期標註：BEST BY Jun 12 24 H。

Frank's RedHot Buffalo Ranch Seasoning調味料，153克瓶裝，UPC號碼：066200021047，產品編號：901543520，有效期標註：BB / MA 2022 SEP 06。

其他詳情可見FDA：bit.ly/3l4olWu。

味可美 義大利 馬州

上一則

華府戶外美食街 延長開放至明年2月

下一則

戲水消暑 芝城周末可望降溫

延伸閱讀

疑有沙門氏菌 「味可美」召回四款調味料

疑有沙門氏菌 「味可美」召回四款調味料
家常豉油雞肉

家常豉油雞肉
養生4料理 一起「素」看看

養生4料理 一起「素」看看

吃貨心動嗎？調味料公司徵才 全美試吃捲餅月入2.5萬元

吃貨心動嗎？調味料公司徵才 全美試吃捲餅月入2.5萬元
這款調味料只要加一匙 陽春炒飯昇華「濃濃海鮮味」

這款調味料只要加一匙 陽春炒飯昇華「濃濃海鮮味」

熱門新聞

72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
伊利諾州疫苗接種率平均已經超過五成，但南部幾個郡縣居民的接種意願卻持續低落。(特派員黃惠玲/攝影)

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

2021-07-21 12:40
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
德州民眾自非洲帶回「猴痘」，CDC籲少接觸動物並勤手。(CDC網頁)

非洲「猴痘」驚現美國 1人患病

2021-07-19 18:44
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
疫情解封，新人趕辦婚禮，導致相關物品大漲。(Unsplash網頁)

禮服鮮花漲價、宴會場地滿檔 疫後一婚難求

2021-07-21 15:47

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任