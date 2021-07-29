註冊率低 馬州多學區或取消秋季網課

網課是疫情期間主流授課模式，但也招致學生家長怨聲四起，儘管大華府各地都計畫在今年秋季學期恢復實體課，但也提供網課選項，不過馬州 目前的網課註冊率較低，部分學區 還因人數太少不得不取消網課。

馬州共有25個公校 學區系統，其中22個已表示將在秋季學期提供網課，根據馬州教育委員會27日公布的最新數據，馬州有1萬4000名學生登記了秋季學期上網課。

目前有五個公校系統的網課註冊人數超過1000名學生，例如人口最多的蒙郡有2200名學生登記上網課，喬治王子郡有1400名學生登記，弗雷德瑞克郡(Frederick)有1100人，巴爾的摩市公校有1500人，巴爾的摩郡公校登記網課的學生不到3500人。

馬州副教育總監卡洛爾‧威廉森(Carol Williamson)表示，由於網課登記人數不多，許多學區可能最後只能取消網課，例如另一華人聚居的哈維郡，就已取消了高中的網課項目，卡洛爾郡(Carroll)也取消了所有網課選項。

過去一年多來的遠程網課教育並不順利，很多學生家長抱怨網課效率低，學生視力下降、成績下滑；威廉森說，州政府將監測各學區的網課出勤率和學生成績表現，竭盡所能確保學生有學習成果，而不是把他們置於半途而廢的境地。

馬州教委早先的報告顯示，相比網課，學生參與面對面實體教學能產生更正面的社會情緒結果，但同時也有相當一部分學生和家庭，擔心實體教學會增加感染新冠的風險。