太陽花旺季來了 大華府8賞花去處 美照拍不完

夏季也是向日葵盛開季節，馬、維州多地農場開放供賞。(記者羅曉媛/攝影)

目前正值向日葵(太陽花)盛開時節，大華府多個向日葵農場開門迎客，除了賞花拍照，也可自摘帶回家。

●馬州 農場Gold-petal開放至8月7日，每周二至周日上午10時至晚8時30分開放，通常周二至周四的上午、下午和晚間人流較少；過去七年來，該農場每年打造向日葵迷宮，今年的造型是主持畫畫節目「歡樂畫室」(The Joy of Painting)的畫家羅斯(Bob Ross)；門票每人15元，6歲及以下免費，地址：37260 Manor Road, Chaptico, MD 20621，詳情：bit.ly/3zG2E30。

●馬州向日葵地McKee-Beshers Wildlife Area，由馬州自然資源廳每年春季播種，主要是給哀鳩(mourning doves)等野生物種提供食物來源，公眾賞花免門票，但不得採摘任何植物，該地也不提供廁所、長凳或野餐桌，未免蚊蟲叮咬，建議穿長褲和鞋子；每天開放，地址及詳情：bit.ly/3x66roP。

●馬州向日葵花園Sunflower Garden，專為購買向日葵和拍照設計，並有其他花卉供欣賞或購買，開放時間可留意臉書 ：bit.ly/3zBt7in，地址：2390 Manchester Rd Westminster, Md 21157。

●向日葵節Maple Lawn/ Fulton Sunflower Festival，8月7日至9月6日開放，營業到晚8時，門票15元，4歲以下免費，可免費採摘兩朵向日葵，現場還有乾草車、兒童遊樂設施及食品攤，地址：11788 Route 216, Fulton, MD, 20759，詳情：sunflowersoflisbon.com。

●馬州農場Rocky Point Creamery每年種植兩畝地的向日葵，並把收入捐給兒童研究醫院，每周二至周日上午11時30分至晚8時30分開放，入場免門票，採摘每朵1元，預計9月初盛開，地址：4323 Tuscarora RdTuscarora, MD 21790，詳情：bit.ly/3lcnfs7。

●馬州Spicknall's Farm Market農夫市場，每周六、日上午9時至晚7時開放，適合想帶向日葵回家的遊客，入場無需門票，摘花每朵2元；農夫市場也有新鮮蔬果出售，地址：12011 Old Gunpowder RdBeltsville, MD 20705，詳情：bit.ly/3rxRBX2。

●維州 農場Burnside開放至勞工節，在15畝地種植了30多種向日葵，也有一座向日葵地迷宮，每年僅盛開兩周，了解花期可留意農場臉書，成人日間票14元，晚間16元，可免費採摘三朵向日葵，地址：11008 Kettle Run Road, Nokesville, VA 20181，詳情：burnsidefarms.com。

●維州農場Braehead開放至9月，無需門票，只需為採摘的花朵或蔬果產品付費，除了向日葵，農場也有番茄、黃瓜、茄子、草莓等供採摘；地址：1130 Tyler St Fredericksburg, VA22401，詳情：bit.ly/3x7ffuo。