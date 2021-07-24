失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

維州 費郡警方24日宣布七旬華婦盧秀行(Emily Lu)失蹤案的最新進展，在她失蹤50天後，警方找到盧秀行的屍體，並在23日晚間逮捕殺害盧秀行的25歲兇嫌塞爾斯(Brian George Sayrs)，警方指塞爾斯目前面臨二級謀殺及隱藏屍體重罪的指控，他曾是盧秀行的一名租客 。

72歲的盧秀行生前住在費郡洛頓(Lorton)，6月3日晚最後一次被看見後失蹤，警方推測她在家中遇害，經過50天的搜索和調查，費郡警長戴維斯(Kevin Davis)24日宣布，已在洛頓Dudley Drive和Laurel Crest Drive附近找到盧秀行的屍體，並逮捕兇嫌塞爾斯，執法部門將進行屍檢，確認盧秀行的死亡原因，警方也仍在調查殺人動機。

費郡警方重大犯罪和網路取證科長官卡洛爾(Ed O’Carroll)24日表示，25歲的兇嫌塞爾斯23日晚間主動打電話給警探(detective)，承認自己殺害盧秀行並給了警方他所在位置，隨後警方立即逮捕塞爾斯，目前他面臨二級謀殺以及隱藏屍體重罪(felony concealment of a body)的指控，被關在費郡成人拘留中心(Adult Detention Center)且不能保釋。

卡洛爾說，警方在上萬小時的調查以及數十起訪談中，曾與塞爾斯有多次對話，並懷疑他與盧秀行失蹤案有關，但未獲得足夠證據來指控並逮捕他，「好在他最終主動來電」，讓此案真相大白，「塞爾斯此前與盧秀行住在一起，但他現在的新住址是費郡監獄 。」警方表示目前尚不能公布塞爾斯主動給警方去電的原因。

卡洛爾表示，盧秀行是費郡第13名被謀殺的受害者，偵破此案不只是警方的功勞，更是媒體、輿論、社區所有民眾共同努力的結果，「盧秀行沒有做錯任何事，她是一個非常友善、熱心、充滿愛心的人，不應經歷如此慘案，(找到她的屍體)不是我們希望的結果，但正義不會消失，執法部門將會制裁塞爾斯的殘忍行為。」