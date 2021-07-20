「當教練比打球更難」 中國前桌球國手在美耕耘30年

霍吉斯在訓練間歇關懷球員。（記者張筠 / 攝影）

前中國 桌球國家隊員成應華與黃統生30年前帶著在海外發展桌球的夢想來到美國 ，1992年在馬州 創立全美第一家私人桌球俱樂部，雖然「當教練比打球更難」，他們堅持數十年投入訓練教學，培養了眾多國家賽事的冠軍，見證美國桌球年輕化。

該俱樂部青少年隊首席教練王晴亮近日也給多名種子選手集訓備戰國家隊比賽，不僅幫助隊員紮實基本功，更協助他們調整心態，向頂尖球員邁進。

成應華(右)和黃統生(左)1992年在馬州創辦全美第一家桌球俱樂部，至今30年見證美國桌球發展，也在不同角色中體會桌球魅力。（記者張筠 / 攝影）

來自重慶的成應華從小學一年級打桌球，11歲被選入體校，得知打球能賺錢分擔家庭經濟壓力，他便刻苦訓練，全心投入桌球這條路，不僅將自身球技練得紮實，也成為中國國家隊許多球員的優秀陪練。

1992年他帶著發展桌球的夢想來到美國，與同樣是前中國國家隊員的黃統生攜手創辦美國第一家桌球俱樂部，數十年來從協助成年人打比賽，到悉心栽培青少年選手，他們二人對桌球的熱愛未減分毫。

來自廣西的黃統生與成應華相似，當年模仿外國運動員的打法，給中國國家隊的許多主力隊員當陪練，1989年來美教授桌球，兩度獲評美國桌球最佳教練；相似的經歷和契合的價值觀，讓兩人在經營桌球俱樂部的30年中克服種種困難，陪伴許多年輕選手的成長，黃統生說「看見學生、球員取得好成績，越來越多人打桌球，是這幾十年來最有成就感的時刻。」

成應華說，美國桌球還有很大發展空間，雖然與中國相比，美國目前環境未能培養出奧運選手，但桌球年輕化讓這項運動變得更有前景，「中國桌球相當於職業，美國則按業餘興趣培養，因此球員在世界比賽的競爭力有限」，不過近年來馬州桌球俱樂部有80%的成員是兒童和青少年，有利推進此運動的發展。

來自中國廣西的王晴亮在美做桌球教練已有六年，是馬州桌球俱樂部青少年隊的首席教練，重視基本功的他自稱是一名嚴格教練，「訓練中除了要輔助隊員紮實功底，更要引導他們調整心態」，心理輔導是做教練最難的部分，「打球之餘要很多談話引導、關心安慰等。」

王晴亮稱教練最難的是心理層面，在訓練之餘要關懷球員的心理狀態。（記者張筠 / 攝影）

疫情期間，王晴亮也通過網課來給孩子們做體能、基本功、戰略戰術等訓練，克服各種技術困難，不僅給球員提供在線輔導，還錄製教學視頻，示範標準動作。

「做教練比打球難太多」，黃統生說，美國教練更重視鼓勵，「不能教訓球員，只能勸說」，成應華表示，這更考驗教練的耐心和方法，「要適當激發孩子的好勝心，教練看到孩子的潛力後，要等他們醒悟產生衝勁，才能在運動中出彩。」

在三位教練看來，運動員除了需要良好身體素質，認真刻苦的態度、處理輸贏的情緒、過人的意志和膽量也是頂尖選手必備的特質，他們在見證球員成長的同時，也不斷從桌球中獲得成就和思考，在學生、球員、陪練、教練等不同角色中體驗桌球的魅力。

馬州桌球俱樂部教練霍吉斯(Larry Hodges)在逾40年的教練生涯中，著有九本桌球相關書籍，「45年前為了提高田徑成績，在圖書館裡邂逅一本桌球的書，由此開始桌球生涯，這應該是最特別的運動起點吧」，霍吉斯表示，美國桌球目前「火箭式上升」，主要是近些年大量中國專業隊員來美教授，引進了最好的技術。