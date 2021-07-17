華府作協寫作工坊 邀詩人非馬談寫詩

華府作協的寫作工坊邀詩人非馬講述寫詩的基本要求。(講座截圖)

華府 作協寫作工坊2020-2021年度的第六節新詩課，請到詩人非馬以「我對寫詩的幾個基本要求」為題講授。

非馬本名馬為義，核能工程學家、台灣 詩人、翻譯家及藝術家，他出版了23本中英文詩集、7本譯詩集，一本漢英法三語詩集，兩本英意雙語詩集等；為提高詩歌寫作能力，他翻譯了大量英文原著詩歌，並從其它語言翻譯成英文，再創作成中文，從中吸收大量外國詩歌的營養，也是西為中用。

非馬提出寫詩的六個基本要求：一、求新是一切藝術的原動力，如果運用得當可使詩的表現方式多彩多姿，但過度使用、走了極端，便會落得被排斥遺棄的下場；二、不獨創便沒有藝術，失掉獨創性，成不了詩人或藝術家；三、詩必須是詩，絕不是後現代散文 ；四、寫詩是有意義的行爲；五、形式與內容必須緊密結合，詩是千變萬化的，但萬變不離其宗，它必須永遠同內容緊密結合；六、詩人是快樂的，完成詩後，詩人內心定感到融合了超脫、提升、希望、憧憬與成就的愉悅。

上個世紀40年代，年幼的他隨父親到了台灣，而母親和他弟弟留在大陸，隨後他飄洋過海來到美國 尋求發展，與母親和弟弟再見面時，已是80年代；海峽兩岸的相思與鄉愁，凝練成他筆下的精句：「至少我個人如果不寫詩，相信生活裡一定會少掉了許多樂趣。」