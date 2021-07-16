維州費郡7旬華婦失蹤月餘 警方鎖定男性嫌犯

盧秀行身高約5呎2吋，體重130磅，棕色頭髮，6月4日失蹤，警方稱疑似遇害。（費郡警方提供）

維州 費郡警方15日表示，七旬華婦盧秀行(Emily Lu)失蹤案，現已鎖定一名嫌疑男子，是盧秀行「認識的人」，且不排除還有更多與此案相關的嫌疑人，但目前無法公開更多信息。

72歲的盧秀行住在費郡洛頓(Lorton)，已失蹤逾40天，她最後一次被看見是6月3日晚7時52分在Woodbridge區Gordon廣場的ALDI超市，隔天她未像往常一樣到崗上班，警方搜查後發現她的車停在住所車道，車內也有從超市買回的生活用品和食物，住所牆上疑有受害人遭攻擊後的掙扎痕跡，因此懷疑她在家中遇害。

費郡警方表示，此類案件不常見，不是隨機發生，更不是一起單純失蹤案；盧秀行失蹤兩周後，警方曾懸賞兩萬元尋求社區幫助，根據數位信息和多方證據，警方15日鎖定該嫌疑男子。

費郡警長戴維斯(Kevin Davis)表示，該嫌犯也知道自己已被警方鎖定，目前警方面臨的最大考驗是保證調查的完整和連貫，「除了逮捕之外，還要對嫌疑人提出刑事訴訟 ，因此需要維州檢察官 的協助。」

一名消息人士表示，近期調查人員在盧秀行家後院發現一件衣服，在她家半英哩外的樹林裡也發現其他證據，對此費郡警方重大犯罪和網路取證科長官卡洛爾(Ed O'Carroll)表示，搜查範圍已擴大，包括維州以外地區。

盧秀行身高約5呎2吋，體重130磅，棕色頭髮，最後一次被人看見時，身穿白底紫印花的上衣和白色褲子；有任何線索可致電費郡警方：(703)246-7800，也可撥打(866)411-8477提供匿名線索。